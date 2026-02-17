Red Sea Global presenta ADRENA, il nuovo distretto dedicato all’avventura e all’intrattenimento

Red Sea Global (RSG), la società immobiliare motore dello sviluppo delle destinazioni di turismo rigenerativo The Red Sea e AMAALA, ha rivelato i piani per l’apertura di un distretto dedicato all’avventura e all’intrattenimento. La struttura sarà aperta al pubblico dal 1° marzo, dopo un lancio preliminare per ospiti invitati che inizierà il 15 febbraio.

Il distretto, chiamato ADRENA, servirà gli ospiti di tutta la destinazione The Red Sea e non solo. Situato a breve distanza in auto da Shura Island, offrirà ai visitatori attività uniche, che spaziano dal surf al wakeboard, dal cliff diving (tuffi da grandi altezze) allo skateboard.

Immerso in un ambiente naturale e incontaminato, ADRENA offre occasioni di intrattenimento diurno e notturno per ogni esigenza. Dopo il tramonto, il beach club si trasforma in un luogo di relax dove un DJ propone musica house ritmata, mentre la squisita cucina sudamericana è accompagnata da una carta di mocktail appositamente curata, il tutto servito fino a tarda sera.

“Il nostro distretto unico per l’avventura e l’intrattenimento non si limita a offrire esperienze elettrizzanti, ma incarna la libertà di uno stile di vita costiero – l’energia, la comunità e il rapporto con la natura. Abbiamo creato ADRENA mettendo la sostenibilità al centro, dimostrando il nostro impegno per il turismo rigenerativo e garantendo un’esperienza indimenticabile per ogni ospite, giorno e notte. Guardiamo con fiducia all’opportunità di accogliere i visitatori nelle prossime settimane”, spiega John Pagano, Group Ceo Red Sea Global.

Ispirato alle parole “adrenalina”, “arena” e “sogno” (“dream”), ADRENA incarna il mix perfetto di entusiasmo, energia e immaginazione. È gestito da Red Sea Sports & Entertainment Co., che opera anche tramite WAMA, specializzata in sport acquatici, Galaxea, che offre esperienze subacquee, e Akun, che propone avventure terrestri. ADRENA è stato studiato per offrire agli ospiti la possibilità di intraprendere nuove esperienze e cimentarsi in sport d’azione presso strutture di livello mondiale con l’assistenza di un team di esperti, portando le loro avventure oltre il parco, in un ambiente naturale.

ADRENA offrirà una piscina per il surf con acqua salata che, con 215 metri di lunghezza, al momento dell’apertura sarà la più grande dell’Arabia Saudita. Le onde possono raggiungere un’altezza massima di 2,1 metri e sono personalizzabili in base al livello di abilità del surfista.

Saranno presenti anche un lago per il wakeboard, percorsi per lo snorkeling, un’incredibile piscina per immersione profonda da 6 metri, oltre ad attività per tutta la famiglia, tra cui un’area giochi acquatica per bambini e un percorso a ostacoli gonfiabili galleggianti. Non mancano uno skatepark, una pista per BMX (pump track) e aree per sport da spiaggia come calcio e pallavolo. Per i più audaci sono disponibili una teleferica sull’acqua e uno scivolo d’acqua “slip ’n’ fly” alto 10 metri.

ADRENA vanta anche un vivace centro di aggregazione sociale, che comprende un beach club, programmazione di musica dal vivo e una piscina a sfioro con viste mozzafiato sul tramonto del Mar Rosso.

Il distretto è stato progettato tenendo presente l’accessibilità – con ingressi a profondità zero in molte piscine e opzioni adattabili per attività come bodyboard, paddleboard, immersioni e snorkeling – garantendo così che anche gli ospiti con esigenze di mobilità possano usufruire delle strutture.

ADRENA è stato realizzato in conformità ai criteri di sviluppo responsabile di RSG. Utilizza un sistema sostenibile a circuito chiuso che preleva l’acqua di mare, la filtra e la fa circolare attraverso le attrazioni, per poi restituirla pulita e filtrata. L’acqua dolce utilizzata nel distretto viene riutilizzata per l’irrigazione, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

The Red Sea ha accolto i suoi primi ospiti nel 2023 e conta oggi nove hotel aperti, oltre al Thuwal Private Retreat al largo della costa di Gedda. Il Red Sea International Airport (RSI) è la porta di accesso alla destinazione sia per gli ospiti sia per i residenti e riceve regolarmente voli nazionali e internazionali da Riyadh, Gedda, Dubai, Doha e Milano.

Informazioni su Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) è una società immobiliare integrata verticalmente che gestisce un portafoglio diversificato – che spazia tra turismo, strutture residenziali, esperienze, infrastrutture, trasporti, sanità e servizi – che include le destinazioni di lusso dedicate al turismo rigenerativo The Red Sea, che ha iniziato ad accogliere ospiti nel 2023, e AMAALA, la cui tempistica per l’accoglienza dei primi ospiti entro quest’anno rimane confermata.

Nel 2024 è stata aperta una terza destinazione, Thuwal Private Retreat, e RSG si è anche aggiudicata i lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Al Wajh, che prevedono il potenziamento del terminal e dell’infrastruttura preesistente oltre alla costruzione di un nuovo terminal internazionale.

RSG è un’impresa PIF (Public Investment Fund) e rappresenta un pilastro dell’ambizioso obiettivo dell’Arabia Saudita di diversificare la propria economia. Grazie al suo crescente portafoglio di destinazioni, affiliate e unità aziendali, RSG mira a guidare il mondo verso un futuro più sostenibile, mostrando come lo sviluppo responsabile possa sollevare le comunità, dare impulso alle economie e migliorare l’ambiente.

