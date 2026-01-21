Giornale di Brescia
Ramboll e Acutro sottoscrivono un'alleanza strategica per creare edifici intelligenti più smart e sostenibili

Ramboll, leader globale nei settori di ingegneria, architettura e consulenza, ha sottoscritto una partnership di collaborazione strategica con Acutro, specialista nel miglioramento delle prestazioni degli edifici e nella manutenzione predittiva basata sui dati. La partnership riunisce le competenze globali in ambito ingegneristico di Ramboll e le capacità di intelligence digitale per gli edifici di Acutro, creando sinergie in grado di sostenere innovazione, apprendimento e creazione di valore per organizzazioni e clienti.

La collaborazione consente a Ramboll di esplorare strumenti avanzati di intelligence per edifici in grado di rafforzare la capacità di progettazione digitale, offrendo ad Acutro la possibilità di applicare e sviluppare la propria piattaforma all'interno di progetti complessi e reali.

