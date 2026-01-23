Raggiunto l'endpoint primario della sopravvivenza globale nel trial pivotale di fase 3 ROSELLA con Relacorilant in pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino di Corcept
Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), un'azienda commerciale impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento di gravi patologie endocrine, oncologiche, metaboliche e neurologiche attraverso la modulazione degli effetti dell'ormone cortisolo, oggi ha annunciato che ROSELLA, lo studio clinico pivotale di fase 3 dell'azienda su relacorilant più nab-paclitaxel nel trattamento di pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino, ha raggiunto il suo endpoint primario di sopravvivenza globale (OS).
