Raggiunto l'endpoint primario della sopravvivenza globale nel trial pivotale di fase 3 ROSELLA con Relacorilant in pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino di Corcept

Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT), un'azienda commerciale impegnata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il trattamento di gravi patologie endocrine, oncologiche, metaboliche e neurologiche attraverso la modulazione degli effetti dell'ormone cortisolo, oggi ha annunciato che ROSELLA, lo studio clinico pivotale di fase 3 dell'azienda su relacorilant più nab-paclitaxel nel trattamento di pazienti con carcinoma ovarico resistente al platino, ha raggiunto il suo endpoint primario di sopravvivenza globale (OS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122203104/it/

Informazioni per gli investitori:

ir@corcept.com

Informazioni per i media:

communications@corcept.com

www.corcept.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire