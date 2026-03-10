Quectel presenta i versatili SBC serie Pi per potenziare l'innovazione degli sviluppatori

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni end-to-end per l'IoT, oggi ha annunciato il lancio della sua gamma di single-board computer (SBC) serie Quectel Pi, progettati per un'ampia gamma di casi d'uso industriali. Il portafoglio attualmente include tre piattaforme di sviluppo compatte (schede Quectel Pi M1, L1, e H1), progettate per bassi consumi energetici, efficienza dei costi e supporto software totale. Progettati per accelerare la produzione di prototipi e lo sviluppo di prodotti, gli SBC sono ideali per applicazioni integrate, soluzioni IoT, progetti di robotica e implementazioni di edge computing.

Quectel unveils versatile Pi series SBCs to power developer innovation

“Siamo entusiasti di lanciare la serie Quectel Pi di SBC, economici, versatili e open source, per aiutare gli sviluppatori di veri progetti IoT in segmenti come automazione domestica, robotica, sensori ed edge computing per raggiungere i loro obiettivi”, ha dichiarato Zjelko Maric, Responsabile dello sviluppo dei prodotti, EMEA, Quectel Wireless Solutions.

