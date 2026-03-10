Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Quectel presenta i versatili SBC serie Pi per potenziare l'innovazione degli sviluppatori

AA

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni end-to-end per l'IoT, oggi ha annunciato il lancio della sua gamma di single-board computer (SBC) serie Quectel Pi, progettati per un'ampia gamma di casi d'uso industriali. Il portafoglio attualmente include tre piattaforme di sviluppo compatte (schede Quectel Pi M1, L1, e H1), progettate per bassi consumi energetici, efficienza dei costi e supporto software totale. Progettati per accelerare la produzione di prototipi e lo sviluppo di prodotti, gli SBC sono ideali per applicazioni integrate, soluzioni IoT, progetti di robotica e implementazioni di edge computing.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310774774/it/

Quectel unveils versatile Pi series SBCs to power developer innovation

Quectel unveils versatile Pi series SBCs to power developer innovation

“Siamo entusiasti di lanciare la serie Quectel Pi di SBC, economici, versatili e open source, per aiutare gli sviluppatori di veri progetti IoT in segmenti come automazione domestica, robotica, sensori ed edge computing per raggiungere i loro obiettivi”, ha dichiarato Zjelko Maric, Responsabile dello sviluppo dei prodotti, EMEA, Quectel Wireless Solutions.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario