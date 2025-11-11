Prokarium nomina Ibs Mahmood al ruolo di Chief Executive Officer

Prokarium, un'azienda biofarmaceutica di fase clinica all'avanguardia nel campo dell'immunoterapia microbica, ha annunciato oggi la nomina di Ibs Mahmood al ruolo di Chief Executive Officer (CEO). Ibs subentrerà a Kristen Albright, che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione per continuare a definire l'orientamento strategico di Prokarium.

Ibs vanta 25 anni di esperienza come imprenditore in ambito biotecnologico, durante i quali ha fondato e guidato diverse aziende di scienze della vita attraverso le fasi di sviluppo clinico, finanziamento e transazioni strategiche, raccogliendo più di 300 milioni di USD per le proprie imprese e oltre 2 miliardi di USD per i propri clienti. In precedenza è stato co-fondatore e dirigente di AMO Pharma, DrugDev e Induction Healthcare, e ha rivestito ruoli senior presso IQVIA, Abingworth, Shire Pharma e Investec.

