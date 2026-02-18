Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ProAmpac supera i limiti dell'imballaggio a base di fibre con una nuova piattaforma innovativa di imballaggio ad alta barriera

AA

ProAmpac , un leader globale nel settore del packaging flessibile e della scienza dei materiali, annuncia l'espansione della sua ProActive Recyclable® RP-2000 High Barrier Series. Questa piattaforma di imballaggi domestici riciclabili, a base di fibre, è progettata per aiutare i marchi a passare dalle tradizionali strutture multistrato ad alta barriera non riciclabili come carta/alluminio, carta/polietilene tereftalato metallizzato (METPET), e alcune laminazioni a pellicola. La piattaforma RP-2000 offre robuste barriere all'ossigeno e all'umidità, rendendola adatta ai prodotti sensibili per prodotti alimentari secchi come avena, granola, cereali, spezie, snack, frutta secca e a guscio.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260217947991/it/

ProAmpac's RP-2000MHB Series

ProAmpac's RP-2000MHB Series

“Supportando lo sviluppo del movimento di Fiberization of Packaging ® e, poiché si accelera l'adozione di strutture a base di fibre, è essenziale che ProAmpac continui a espandere le prestazioni funzionali dei materiali a base di carta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Whitney Miles
ProAmpac
(617) 721-7040
Whitney.Miles@ProAmpac.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario