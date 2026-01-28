PQE Group annuncia risultati solidi di fine anno, rafforza la sua posizione attraverso l'innovazione nei prodotti farmaceutici e nei dispositivi medicali

Il 2025 ha rappresentato un altro anno di successo per il PQE Group , società di consulenza nel settore delle scienze della vita con sede a Firenze, che comprende oltre 2000 dipendenti e più di 40 sedi in tutto il mondo. Recentemente nominata "Best Managed Company" da Deloitte Private per il sesto anno consecutivo, il Gruppo ha ottenuto un aumento del fatturato, che ha raggiunto 105 milioni di euro nel 2025, un aumento del 7% rispetto ai 97,5 milioni di euro realizzati nel 2024.

Fondata dal CEO Gilda D'Incerti nel 1998, PQE Group è una società di proprietà femminile che ha ottenuto numerose certificazioni nel settore, tra cui ISO/IEC 27001, lo standard più noto al mondo per la sicurezza informatica, e l'ISO 9001, incentrato sui sistemi di gestione della qualità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260127959363/it/

PQE Group - Redazione | Contatti: press@pqegroup.com

PQE Global

Debra J. Kaufmann

d.kaufmann@pqegroup.com

Cellulare – USA: +240-704-0550





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire