Positron AI raccoglie 230 milioni di dollari in un finanziamento di serie B contro una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari per scalare l'inferenza AI efficiente dal punto di vista energetico

Positron AI, azienda leader nella inferenza AI efficiente dal punto di vista energetico, oggi ha annunciato un finanziamento di serie B sottoscritto in eccesso di 230 milioni di dollari contro una valutazione post-money di oltre 1 miliardo di dollari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260204634943/it/

Thomas Sohmers (L), CTO and cofounder, and Mitesh Agrawal (R), CEO of Positron AI (Credit: Kavita Agrawal)

Il round è stato condotto congiuntamente da ARENA Private Wealth, Jump Trading e Unless, e comprende un nuovo investimento strategico da parte di Qatar Investment Authority (QIA), Arm e Helena.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260204634943/it/

Contatto per i media:

Helen Cho

Bonfire Partners

press@bonfirepartners.io





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire