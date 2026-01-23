Parse Biosciences lancia il flusso di lavoro per l'analisi del repertorio immunitario e del trascrittoma

Parse Biosciences, il principale fornitore di soluzioni di sequenziamento a singola cellula accessibili e scalabili, oggi ha annunciato il lancio di un flusso di lavoro totalmente integrato di repertorio immunitario e analisi dell'intero trascrittoma nella sua piattaforma di analisi dei dati, Trailmaker™. La nuova funzionalità completa il portafoglio esistente di prodotti immunitari Evercode per consentire un flusso di lavoro totale e completo per i ricercatori.

Agli immunologi mancava una piattaforma integrata, realizzata appositamente, in grado di collegare i dati del repertorio immunitario e le informazioni sulle singole cellule dell'intero trascrittoma. Di conseguenza, interpretare il comportamento clonale, comprendere gli stati funzionali delle cellule e derivare conclusioni biologiche significative spesso richiedeva l'unione di strumenti frammentati, codice personalizzato o approcci di visualizzazione incoerenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122116458/it/

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire