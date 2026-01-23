Giornale di Brescia
Parse Biosciences lancia il flusso di lavoro per l'analisi del repertorio immunitario e del trascrittoma

Parse Biosciences, il principale fornitore di soluzioni di sequenziamento a singola cellula accessibili e scalabili, oggi ha annunciato il lancio di un flusso di lavoro totalmente integrato di repertorio immunitario e analisi dell'intero trascrittoma nella sua piattaforma di analisi dei dati, Trailmaker™. La nuova funzionalità completa il portafoglio esistente di prodotti immunitari Evercode per consentire un flusso di lavoro totale e completo per i ricercatori.

Agli immunologi mancava una piattaforma integrata, realizzata appositamente, in grado di collegare i dati del repertorio immunitario e le informazioni sulle singole cellule dell'intero trascrittoma. Di conseguenza, interpretare il comportamento clonale, comprendere gli stati funzionali delle cellule e derivare conclusioni biologiche significative spesso richiedeva l'unione di strumenti frammentati, codice personalizzato o approcci di visualizzazione incoerenti.

