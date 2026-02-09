Giornale di Brescia
Business Wire

PANECO sarà presente a EuroShop 2026 per individuare partner di vendita globali per materiali sostenibili ottenuti da scarti tessili

AA

PANECO®, una piattaforma orientata alla circolarità nel settore tessile e ai materiali sostenibili sviluppata da WORKSTUDIO Co., Ltd. (Tokyo, Giappone), sarà presente alla fiera EuroShop 2026, che si terrà a Düsseldorf, in Germania.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203825064/it/

Textile Recycling Board | PANECO

I visitatori di EuroShop sono attivamente alla ricerca di materiali sostenibili che possono essere impiegati negli spazi e per gli allestimenti commerciali. La domanda di un'adozione pratica di materiali sostenibili è in rapida crescita in tutta Europa. In questo settore, ci si aspetta che i materiali non dimostrino solamente una responsabilità ambientale, ma siano anche scalabili, affidabili e commercialmente redditizi.

