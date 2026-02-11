Giornale di Brescia
Palantir e Airbus estendono la collaborazione strategica

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) annuncia l’estensione della collaborazione stretta con Airbus attraverso un accordo pluriennale, confermando un rapporto che da oltre un decennio dà impulso all’innovazione nel settore aerospaziale. Ai sensi del rinnovo del contratto, Airbus continuerà a contare su Palantir per Skywise, la sua piattaforma di dati aperti per l’aviazione civile.

La piattaforma Skywise migliora la progettazione degli aerei e degli equipaggiamenti e consente una maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità nella produzione di aerei civili in tutto il comparto industriale Airbus. Inoltre ottimizza le operazioni delle compagnie aeree combinando dati tecnici di volo e dati operativi in un ambiente ricco di strumenti analitici, permettendo ai vettori di affrontare i problemi principali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

