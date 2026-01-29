Organon completa la cessione del sistema JADA® a Laborie

Organon (NYSE: OGN), azienda di livello globale nel settore sanitario che offre farmaci e soluzioni d’impatto volte a migliorare la salute quotidiana, oggi ha annunciato la conclusione positiva della cessione del suo sistema JADA ® a Laborie Medical Technologies Corp. Si prega di consultare il nostro precedente annuncio per una sintesi dei termini dell’operazione .

Indicazioni per l’uso

Il sistema JADA ® è destinato al controllo e al trattamento dell’emorragia o del sanguinamento uterino anomalo nel post-partum, qualora sia indicato un trattamento conservativo.

Controindicazioni

Gravidanza intrauterina in corso

Rottura dell’utero non trattata

Inversione uterina non risolta

Carcinoma della cervice in corso

Anomalia uterina nota

Infezione purulenta in corso della vagina, della cervice o dell’utero

Per i parti cesarei: dilatazione cervicale <3 cm prima dell’uso di JADA

