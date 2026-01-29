Organon completa la cessione del sistema JADA® a Laborie
Organon (NYSE: OGN), azienda di livello globale nel settore sanitario che offre farmaci e soluzioni d’impatto volte a migliorare la salute quotidiana, oggi ha annunciato la conclusione positiva della cessione del suo sistema JADA ® a Laborie Medical Technologies Corp. Si prega di consultare il nostro precedente annuncio per una sintesi dei termini dell’operazione .
Indicazioni per l’uso
Il sistema JADA ® è destinato al controllo e al trattamento dell’emorragia o del sanguinamento uterino anomalo nel post-partum, qualora sia indicato un trattamento conservativo.
Controindicazioni
- Gravidanza intrauterina in corso
- Rottura dell’utero non trattata
- Inversione uterina non risolta
- Carcinoma della cervice in corso
- Anomalia uterina nota
- Infezione purulenta in corso della vagina, della cervice o dell’utero
- Per i parti cesarei: dilatazione cervicale <3 cm prima dell’uso di JADA
Referenti per i media:
Janine Colavita
(732) 861-3806
Felicia Bisaro
(646) 703-1807
Referenti per gli investitori:
Jennifer Halchak
(201) 275-2711
