Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Organon completa la cessione del sistema JADA® a Laborie

AA

Organon (NYSE: OGN), azienda di livello globale nel settore sanitario che offre farmaci e soluzioni d’impatto volte a migliorare la salute quotidiana, oggi ha annunciato la conclusione positiva della cessione del suo sistema JADA ® a Laborie Medical Technologies Corp. Si prega di consultare il nostro precedente annuncio per una sintesi dei termini dell’operazione .

Indicazioni per l’uso

Il sistema JADA ® è destinato al controllo e al trattamento dell’emorragia o del sanguinamento uterino anomalo nel post-partum, qualora sia indicato un trattamento conservativo.

Controindicazioni

  • Gravidanza intrauterina in corso
  • Rottura dell’utero non trattata
  • Inversione uterina non risolta
  • Carcinoma della cervice in corso
  • Anomalia uterina nota
  • Infezione purulenta in corso della vagina, della cervice o dell’utero
  • Per i parti cesarei: dilatazione cervicale <3 cm prima dell’uso di JADA

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti per i media:
Janine Colavita
(732) 861-3806

Felicia Bisaro
(646) 703-1807

Referenti per gli investitori:
Jennifer Halchak
(201) 275-2711



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario