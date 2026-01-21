OPEX® e Peltier Partner forniranno la prima soluzione unica nel suo genere per lo stoccaggio refrigerato per sistemi di distribuzione automatizzata

OPEX® Corporation , un leader globale nel settore dell'automazione di nuova generazione in grado di offrire soluzioni innovative per l'automazione di magazzini , documenti e posta , oggi ha annunciato una collaborazione tecnologica strategica con Peltier , un innovatore nel commercio della catena del freddo, per offrire una soluzione di stoccaggio refrigerato multi-temperatura e multi-profondità, prima nel suo genere, per sistemi di distribuzione automatizzata. Questa collaborazione introduce funzionalità multi-temperatura all'avanguardia e ai sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS) Perfect Pick® e Infinity® di OPEX Corporation, consentendo ai clienti dei mercati di generi alimentari, farmaceutici e delle scienze della vita di conservare e recuperare facilmente prodotti refrigerati e congelati, utilizzando le sacche attivamente refrigerate e abilitate all'IA di Peltier, eliminando la necessità di costose celle frigorifere o di infrastruttura specializzata.

OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

