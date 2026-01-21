Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

OPEX® e Peltier Partner forniranno la prima soluzione unica nel suo genere per lo stoccaggio refrigerato per sistemi di distribuzione automatizzata

AA

OPEX® Corporation , un leader globale nel settore dell'automazione di nuova generazione in grado di offrire soluzioni innovative per l'automazione di magazzini , documenti e posta , oggi ha annunciato una collaborazione tecnologica strategica con Peltier , un innovatore nel commercio della catena del freddo, per offrire una soluzione di stoccaggio refrigerato multi-temperatura e multi-profondità, prima nel suo genere, per sistemi di distribuzione automatizzata. Questa collaborazione introduce funzionalità multi-temperatura all'avanguardia e ai sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS) Perfect Pick® e Infinity® di OPEX Corporation, consentendo ai clienti dei mercati di generi alimentari, farmaceutici e delle scienze della vita di conservare e recuperare facilmente prodotti refrigerati e congelati, utilizzando le sacche attivamente refrigerate e abilitate all'IA di Peltier, eliminando la necessità di costose celle frigorifere o di infrastruttura specializzata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260120109638/it/

OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

OPEX iBOTs efficiently transport and present Peltier chilled (light blue) and frozen (dark blue) totes at the pick station of the Perfect Pick ASRS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media

Per OPEX Corporation
Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 x 5012



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario