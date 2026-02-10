Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

OPEX® Corporation presenta la serie Velo™ di desktop premium e di scanner per documenti a produzione elevata

AA

OPEX® Corporation , leader globale nell'automazione di ultima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzino, di documenti e della posta elettronica , ha annunciato il lancio della sua serie Velo™ gestita da InoTec, una nuova classe di desktop premium e di scanner indipendenti per produzione elevata. Gli scanner OPEX Velo sono pensati per garantire prestazioni eccezionali, affidabilità e qualità di immagine e per offrire connettività TWAIN/ISIS standard di settore per contribuire a semplificare la distribuzione negli ambienti di acquisizione esistenti. Questi scanner all'avanguardia sono ideali per uffici di servizi, agenzie governative, fornitori di assistenza sanitaria e operazioni di acquisizione di dati aziendali.

"La serie Velo gestita da InoTec introduce una categoria completamente nuova di scanner nel portafoglio OPEX, ampliando le opzioni sia per i nostri clienti attuali che per le organizzazioni che valutano OPEX per la prima volta", ha affermato Dann Worrell, Presidente, Document and Mail Automation, OPEX.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per ulteriori informazioni

Laura Evans
levans@opex.com
+1.856.727.1100 x 5012



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario