OPEX® Corporation presenta la serie Velo™ di desktop premium e di scanner per documenti a produzione elevata

OPEX® Corporation , leader globale nell'automazione di ultima generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione di magazzino, di documenti e della posta elettronica , ha annunciato il lancio della sua serie Velo™ gestita da InoTec, una nuova classe di desktop premium e di scanner indipendenti per produzione elevata. Gli scanner OPEX Velo sono pensati per garantire prestazioni eccezionali, affidabilità e qualità di immagine e per offrire connettività TWAIN/ISIS standard di settore per contribuire a semplificare la distribuzione negli ambienti di acquisizione esistenti. Questi scanner all'avanguardia sono ideali per uffici di servizi, agenzie governative, fornitori di assistenza sanitaria e operazioni di acquisizione di dati aziendali.

"La serie Velo gestita da InoTec introduce una categoria completamente nuova di scanner nel portafoglio OPEX, ampliando le opzioni sia per i nostri clienti attuali che per le organizzazioni che valutano OPEX per la prima volta", ha affermato Dann Worrell, Presidente, Document and Mail Automation, OPEX.

