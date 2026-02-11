Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

OpenX rafforza la leadership nell'EMEA con la nomina di Natalie Fisher-Brown

AA

OpenX Technologies, Inc., tra le principali piattaforme supply-side omnicanale a livello globale, oggi ha annunciato la nomina di Natalie Fisher-Brown a Vicepresidente regionale (RVP), EMEA Buyer Development. Fisher-Brown guiderà, svilupperà e gestirà le organizzazioni di vendite e gestione contabile buy-side di OpenX nell'intera regione EMEA, con particolare attenzione al rafforzamento dei più importanti mercati strategici e alla promozione della crescita a lungo termine per i partner.

In questo nuovo ruolo, Fisher-Brown dirigerà lo sviluppo di relazioni a livello senior in agenzie e marchi, collaborando a stretto contatto con partner consolidati ed emergenti per creare collaborazioni strategiche che supportano l'innovazione e la crescita sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
Zoey Larsen, zoey.larsen@openx.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario