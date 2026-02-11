OpenX rafforza la leadership nell'EMEA con la nomina di Natalie Fisher-Brown

OpenX Technologies, Inc., tra le principali piattaforme supply-side omnicanale a livello globale, oggi ha annunciato la nomina di Natalie Fisher-Brown a Vicepresidente regionale (RVP), EMEA Buyer Development. Fisher-Brown guiderà, svilupperà e gestirà le organizzazioni di vendite e gestione contabile buy-side di OpenX nell'intera regione EMEA, con particolare attenzione al rafforzamento dei più importanti mercati strategici e alla promozione della crescita a lungo termine per i partner.

In questo nuovo ruolo, Fisher-Brown dirigerà lo sviluppo di relazioni a livello senior in agenzie e marchi, collaborando a stretto contatto con partner consolidati ed emergenti per creare collaborazioni strategiche che supportano l'innovazione e la crescita sostenibile.

