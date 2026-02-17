Ohana Development lancia "Manchester City Yas Residences by Ohana" per un valore di 4,1 miliardi di dollari ad Abu Dhabi

Ohana Development, uno dei principali sviluppatori immobiliari degli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato ufficialmente "Manchester City Yas Residences by Ohana", una community residenziale recintata sul lungomare del canale Yas ad Abu Dhabi, dal valore di 4,1 miliardi di dollari USA, e il primo progetto residenziale a marchio Manchester City F.C. a livello globale.

Il progetto è stato lanciato all'Etihad Park di Abu Dhabi, alla presenza di Husein Salem, CEO, e Mustafa El Sammak, COO, di Ohana Development, nonché di Ferran Soriano, CEO di City Football Group.

Durante l'evento, l'Abu Dhabi Real Estate Centre ha annunciato la digitalizzazione delle manifestazioni di interesse e dei processi di prenotazione per gli acquisti fuori piano attraverso la sua piattaforma Madhmoun, introducendo un nuovo quadro normativo ad Abu Dhabi. Le registrazioni saranno effettuate sotto la supervisione diretta dell'ADREC con una gestione obbligatoria del deposito a garanzia, rafforzando la tutela degli investitori, la trasparenza e la governance.

Il progetto si estenderà su una superficie di 1,67 milioni di metri quadrati e offrirà oltre 2.000 unità residenziali, tra cui sei complessi dedicati a ville con 4 e 5 camere da letto e ville gemelle, maisonette, attici sul lungomare e appartamenti. I prezzi medi per le ville indipendenti sono di 1,9 milioni di dollari.

Situato sul canale Yas, adiacente a Ferrari World Abu Dhabi e SeaWorld Abu Dhabi, il complesso si trova in uno dei quartieri più vivaci della capitale. Il completamento è previsto per il 2029.

Il fulcro del progetto è costituito da una Manchester City Academy integrata, con strutture di allenamento e recupero d'élite in linea con l'approccio del club allo sviluppo dei giocatori.

Una passeggiata sul lungomare lungo il canale riunisce negozi, ristoranti e destinazioni di lifestyle, tra cui il City Café. Inoltre, il progetto include la Match Day Terrace, la City Lounge ed esperienze coinvolgenti che celebrano la storia del club.

Un club sportivo nautico e strutture per gli sport acquatici offrono kayak, paddleboard e vela, completati da servizi in stile resort come centri fitness avanzati e piscine a sfioro. Oltre il 55% del masterplan è dedicato a giardini curati e spazi verdi.

Commentando, Husein Salem ha dichiarato: "Il lancio di Manchester City Yas Residences by Ohana riflette il nostro costante impegno nel realizzare progetti di grande rilevanza a partire dalla nostra base ad Abu Dhabi. Il progetto sottolinea la nostra dedizione a lungo termine nei confronti dell'emirato e la nostra ambizione di contribuire alla sua importanza globale attraverso comunità progettate con cura e pronte per il futuro".

Il masterplan integra anche le infrastrutture comunitarie essenziali, compresi i servizi di istruzione e assistenza sanitaria.

