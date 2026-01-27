Ohana Development e Manchester City F.C. firmano un accordo per lanciare un progetto multimiliardario ad Abu Dhabi

Ohana Development, uno dei principali imprenditori nel settore immobiliare degli Emirati Arabi Uniti, rinomato per le sue proprietà di lusso, ha firmato un accordo con il Manchester City F.C. per lanciare "Manchester City Yas Residences by Ohana", un complesso residenziale esclusivo, situato lungo il canale Yas di Abu Dhabi. La partnership riflette un impegno condiviso verso l'eccellenza, l'innovazione e la creazione di valore a lungo termine, rafforzando la posizione di Abu Dhabi come destinazione globale per progetti immobiliari di altissimo livello.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260126577666/it/

Standing: HE Khaldoon Al Mubarak, Chairman of Manchester City Football Club. Left to right: Husein Salem, CEO of Ohana Development and Ferran Soriano, CEO of City Football Group. (Photo: AETOSWire).

Con una superficie di 1,67 milioni di metri quadrati, "Manchester City Yas Residences by Ohana" attinge al fascino e e alla tradizione globale del club, reinterpretati in chiave contemporanea, allineando l'identità del Manchester City con la filosofia progettuale di Ohana.

Husein Salem, CEO di Ohana Development, ha dichiarato: "La partnership con il Manchester City segna una pietra miliare significativa per Ohana Development e riflette il nostro impegno di lunga data ad Abu Dhabi, dove abbiamo orgogliosamente sede". La rilevanza globale del club, la sua visione lungimirante e la sua prospettiva moderna sono perfettamente in linea con la nostra ambizione di creare comunità pronte per il futuro che contribuiscano all'evoluzione dello stile di vita dell'emirato. Manchester City Yas Residences by Ohana realizza questa visione condivisa attraverso un progetto residenziale accuratamente curato, destinato a diventare un'eredità duratura nel settore immobiliare".

Ferran Soriano, amministratore delegato di City Football Group, ha dichiarato: "Si tratta di un progetto di riferimento che porta il Manchester City in un ambiente residenziale di alto livello con un marchio distintivo del club". Ohana Development è molto apprezzata per la collaborazione con i principali brand globali, traducendone l'influenza in esperienze residenziali di alto livello e orientate al design. Questa partnership vedrà Ohana sfruttare la portata globale del Club e la sua ineguagliabile presenza nella regione. Continuiamo a impegnarci in collaborazioni distintive come questa".

Ulteriori informazioni sul progetto immobiliare saranno rivelate a tempo debito.

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260126577666/it/

Cicero & Bernay

Anjali Rajvardhan, Account Manager

anjali@ciceroandbernay.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire