Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Nuovo anno, nuove soluzioni: AMRA Medical conferma il suo impegno verso l'innovazione e l'eccellenza basata sui dati

AA

AMRA Medical , leader globale nel settore dell'analisi della distribuzione del grasso e della composizione muscolare tramite risonanza magnetica (RM), annuncia il riposizionamento del brand, appoggiato dal lancio di un sito web rinnovato e dall'introduzione del nuovo payoff: “ Insights Within ”. Questo aggiornamento strategico rispecchia l'impegno di AMRA a porre clienti e collaboratori al centro della sua visione: diventare il partner di imaging basato sui dati più affidabile nelle attività di prevenzione e cura delle malattie.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260129386473/it/

Il nuovo sito web offre una presentazione più strutturata e trasparente dei biomarcatori e dei servizi di ricerca AMRA, consentendo ai partner di comprendere chiaramente sia l'offerta sia il valore scientifico e le applicazioni di queste soluzioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

REFERENTE PER I MEDIA
Marie Börjesson, Vicepresidente brand e marketing
marie.borjesson@amramedical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario