Nuovo anno, nuove soluzioni: AMRA Medical conferma il suo impegno verso l'innovazione e l'eccellenza basata sui dati

AMRA Medical , leader globale nel settore dell'analisi della distribuzione del grasso e della composizione muscolare tramite risonanza magnetica (RM), annuncia il riposizionamento del brand, appoggiato dal lancio di un sito web rinnovato e dall'introduzione del nuovo payoff: “ Insights Within ”. Questo aggiornamento strategico rispecchia l'impegno di AMRA a porre clienti e collaboratori al centro della sua visione: diventare il partner di imaging basato sui dati più affidabile nelle attività di prevenzione e cura delle malattie.

Il nuovo sito web offre una presentazione più strutturata e trasparente dei biomarcatori e dei servizi di ricerca AMRA, consentendo ai partner di comprendere chiaramente sia l'offerta sia il valore scientifico e le applicazioni di queste soluzioni.

REFERENTE PER I MEDIA

Marie Börjesson, Vicepresidente brand e marketing

marie.borjesson@amramedical.com





