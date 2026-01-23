NUBURU rafforza le capacità di difesa e sicurezza con il controllo della piattaforma di resilienza operativa SaaS di Orbit

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), un pioniere globale nella tecnologia a laser blu ad alte prestazioni, oggi ha annunciato di essersi assicurato il controllo operativo di Orbit S.r.l. (“Orbit”), redditizia azienda fornitrice di Software-as-a-Service (“SaaS”), incentrata sulla resilienza operativa, l'intelligenza del rischio e il supporto delle decisioni mission-critical. La transazione rafforza le capacità di sicurezza di NUBURU e promuove la strategia di crescita multi-verticale della Società attraverso l'aggiunta di una realtà operativa scalabile e basata sul software.

La posizione di controllo è stata raggiunta grazie alla chiusura di un aumento di capitale pari a 2,0 milioni di dollari annunciato in precedenza in Orbit, sottoscritto dalla controllata interamente di proprietà di NUBURU, Nuburu Defense LLC (“Nuburu Defense”), secondo l'accordo di Vendita, Acquisto e Investimento già annunciato il 7 ottobre 2025. L'esito del completamento di entrambe la prima e la seconda tranche dell'investimento è che NUBURU ora detiene circa il 22% del capitale emesso e in circolazione di Orbit, assieme a tutti i diritti di governance rafforzati e ai diritti riservati che conferiscono il controllo. A seguito della chiusura della transazione, Orbit è interamente consolidata nei bilanci di NUBURU come U.S. GAAP, aggiungendo formalmente una piattaforma SaaS con ricavi ricorrenti alla struttura operativa della Società.

Come già annunciato, NUBURU intende acquisire le partecipazioni azionarie rimaste di Orbit, con riserva dell'approvazione degli azionisti di NUBURU, secondo lo schema descritto nella Relazione Attuale della Società sul Modulo 8-K depositato il 7 ottobre 2025.

Aggiornamento sulla governance di Orbit

In conformità con i diritti di governance in vigore alla chiusura, il Consiglio di amministrazione di Orbit è stato ricostituito ed è ora composto da:

Alessandro Zamboni, Presidente e Direttore Generale;

Dario Barisoni, Direttore;

Anthony D. Sinnott, Direttore.

Questa struttura di governance riflette la posizione di controllo di NUBURU e assicura l'allineamento strategico e operativo tra Orbit e il più ampio gruppo NUBURU.

Orbit: la gestione dell'attività SaaS con un profilo di ricavi ricorrenti

Orbit gestisce una piattaforma SaaS incentrata sulla resilienza operativa, sull'intelligenza del rischio e sul supporto alle decisioni di importanza critica. L'attività è caratterizzata da ricavi ricorrenti, basati su abbonamenti, tipicamente strutturati nell'ambito di contratti pluriennali e supportati da servizi professionali ausiliari alla piattaforma principale.

L'amministrazione considera Orbit un'azienda di SaaS scalabile, a basso impegno di capitale, che migliora la visibilità dei ricavi e completa il più ampio portafoglio tecnologico di NUBURU con un modello operativo basato sul software.

Impatto strategico e finanziario

Con la chiusura di questo aumento di capitale, NUBURU ha formalmente aggiunto al suo gruppo un'azienda redditizia specializzata in SaaS, ampliando la sua presenza oltre le tecnologie incentrate sull'hardware.

La piattaforma di Orbit rafforza la posizione di NUBURU nella resilienza operativa e nel software incentrato sulla sicurezza, rispondendo alle crescenti esigenze dell'infrastruttura critica civile, degli ambienti aziendali regolamentati e delle applicazioni adiacenti alla difesa. La Società ritiene che le capacità basate sull'analisi di Orbit siano caratterizzate da una forte sinergia con la missione a doppio uso di NUBURU, permettendo soluzioni integrate che uniscono software intelligence e tecnologie di difesa all'avanguardia.

Integrazione all'interno della strategia della difesa e del doppio uso di NUBURU

Il consolidamento di Orbit rafforza la Defense & Security Hub in espansione di NUBURU, completando le iniziative della Società in tema di fotonica, tecnologie laser, veicoli speciali, sistemi di combattimento elettronico e piattaforme tecnologiche per droni. Il livello software di Orbit dovrebbe supportare una più stretta integrazione tra le risorse di difesa fisica e l'intelligence operativa digitale, migliorando la consapevolezza delle situazioni, la continuità operativa e la prontezza operativa per i clienti istituzionali e alleati.

Questo traguardo si basa sul progresso strategico annunciato nel recente aggiornamento di fine anno di NUBURU e segue la strategia della Società precedentemente annunciata di espandersi nelle piattaforme software mission-critical, correlate alla difesa.

Commento dell'Amministrazione

Alessandro Zamboni, Presidente Esecutivo e Co-CEO di NUBURU , ha così commentato:

“ Con la chiusura di questo aumento di capitale, NUBURU ha ora assunto il controllo di Orbit, portando nel Gruppo un'azienda SaaS con ricavi ricorrenti. Orbit aggiunge un livello di software fortemente complementare alle nostre tecnologie di difesa e a doppio uso, rafforzando la nostra capacità di fornire soluzioni integrate, mission-critical, aumentando nel contempo la qualità e la visibilità della nostra base di ricavi ”.

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di Nuburu Defense , ha aggiunto:

“ L'integrazione di Orbit rappresenta un traguardo operativo concreto per la strategia di difesa di NUBURU. La combinazione di resilienza operativa basata sul software e delle nostre tecnologie incentrate sulla difesa, tra cui sistemi laser, droni, veicoli speciali e piattaforme di combattimento elettronico, migliorano la nostra capacità di supportare i clienti governativi, istituzionali e alleati con soluzioni complete, basate sui dati ”.

Informazioni su NUBURU

Fondata nel 2015, NUBURU, Inc. ha sviluppato la tecnologia industriale laser blu, che ha anche prodotto in passato. Nell'ottica di una visione strategica rinnovata guidata dal Presidente esecutivo e Co-CEO Alessandro Zamboni, la Società sta ampliando la propria presenza in settori complementari, tra cui la tecnologia per la difesa, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche. NUBURU sta utilizzando una combinazione di innovazione interna e acquisizioni strategiche per sviluppare la sua Defense & Security Hub, mirando a una crescita a lungo termine e sostenibile nei mercati ad alto valore del settore pubblico e privato.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense LLC offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Informazioni su Orbit S.r.l.

Orbit è un'azienda italiana che opera nel settore del software e offre una piattaforma chiamata “Orbit Open Platform” incentrata sulla digitalizzazione dei processi di resilienza operativa di aziende mission critical.

Per maggiori informazioni, visitare anche www.orbitopenplatform.com .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato; (2) proventi netti previsti e utilizzo dei proventi; (3) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (4) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (5) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (7) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (10) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122802055/it/

NUBURU - Relazioni con gli investitori: ir@nuburu.net

Contatto per i media: press@nuburu.net

Website: www.nuburu.net





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire