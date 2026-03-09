NUBURU debutta nel mercato globale militare anti-droni da 20 miliardi di dollari mentre Lyocon completa la prova di concetto per la piattaforma laser portatile a energia diretta

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una società di piattaforme di difesa e sicurezza dal doppio utilizzo specializzata negli effetti non cinetici, nella tecnologie a energia diretta, nei conflitti elettronici e nei sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha reso noto che la sua controllata al 100% Lyocon Srl ("Lyocon") ha completato con successo la prova di concetto ("POC") di una piattaforma portatile di disturbo visivo laser a energia diretta studiata per le applicazioni militari anti-droni ("C-UAV").

Le tecnologie anti-droni sono ormai una priorità fondamentale per le agenzie di difesa internazionali, dato che la proliferazione di sistemi aerei senza pilota ("UAS") a basso costo sta rimodellando i moderni ambienti militari e per la sicurezza.

Con questo importante risultato, NUBURU debutta nel mercato della difesa anti-droni in rapida espansione, comparto in cui forze militari, operatori per la sicurezza e fornitori di infrastrutture critiche in tutto il mondo velocizzano l'implementazione di tecnologie capaci di neutralizzare i pericoli emergenti rappresentati dai droni.

Secondo un rapporto di MarketsandMarkets, il mercato globale anti-UAS è destinato a passare dai circa 6,6 miliardi di dollari USA del 2025 a più di 20 miliardi di dollari entro il 2030, a seguito dell'aumento degli investimenti nelle tecnologie C-UAV da parte delle agenzie di difesa.

Lo sviluppo aumenta le capacità a energia diretta nell'ambito dell'ecosistema integrato militare e per la sicurezza di NUBURU, che coniuga tecnologie laser, soluzioni elettroniche militari, piattaforme software di missione basate sull'AI e sistemi militari tattici progettati per rispondere a minacce multidominio in continua evoluzione.

La risposta a una delle minacce più presenti nella guerra moderna

La veloce proliferazione di droni commerciali e tattici a basso costo si è affermata come uno degli sviluppi più dirompenti nel contesto delle guerre moderne.

Come dimostrato dagli sviluppi operativi recenti nelle zone di guerra mondiali, le piattaforme UAV a basso costo possono minacciare:

Le unità militari in prima linea

I veicoli blindati e i convogli logistici

Le infrastrutture critiche

Le installazioni per la sicurezza alle frontiere

Gli aeroporti e i principali luoghi pubblici

Queste minacce in continua evoluzione imprimono un'accelerazione sull'approvvigionamento globale di tecnologie di protezione anti-droni, in particolare di appositi sistemi portatili e rapidamente implementabili in grado di neutralizzare le minacce UAV in tempo reale.

Una piattaforma con capacità a energia diretta studiata per una rapida implementazione

Lyocon è un sistema progettato per generare disturbi visivi in grado di provocare malfunzionamenti nei sensori UAV e nei sistemi ottici a supporto di un approccio anti-droni non cinetico.

Il sistema sfrutta l'esperienza di NUBURU nel campo dei laser a semiconduttore ed è incentrato su un'architettura compatta e modulare alimentata a energia diretta, ottimale per l'impiego sul campo.

Principali capacità tecniche:

Configurazione multi-lunghezza d'onda a energia diretta Banda laser verde Banda laser blu Banda laser a infrarossi (IR)

Potenza ottica scalabile in uscita Range di funzionamento da 1W a 10W

Controllo avanzato del raggio Divergenza del fascio regolabile: da 2,5 a 30 mrad Regolazione dinamica del fascio Collimazione di precisione

Progettazione per una distribuzione operativa Architettura per il montaggio su armi leggere Compatibilità con le piattaforme militari standard per armi leggere Implementazione portatile sul campo di battaglia Progettazione per la conformità con gli ambienti operativi NATO



Coinvolgimento del cliente sin dalle prime fasi e convalida

Oltre a questo importante risultato POC interno, Lyocon si è impegnata anche in attività strutturate di convalida tecnica in collaborazione con un'importante azienda di elettronica militare governativa, tra i principali fornitori di elettronica e di sistemi militari avanzati nel proprio mercato interno.

Nell'ambito di questo coinvolgimento:

Sono state superate le prove sul prototipo, seguite dal perfezionamento delle prove del prototipo di produzione, e

La piattaforma tecnologica ha superato le fasi di valutazione tecnica e si convalida.

Successivamente a queste tappe fondamentali dello sviluppo, le parti hanno avviato discussioni anche su possibili percorsi di approvvigionamento, tra cui la negoziazione di un eventuale accordo di fornitura soggetto alle consuete qualifiche tecniche, alle approvazioni di legge e alle negoziazioni contrattuali.

Queste attività forniscono una convalida precoce della rilevanza operativa di questa piattaforma e del suo interesse da parte del mercato militare mondiale.

L'architettura modulare del sistema consente sia una rapida iterazione e integrazione in piattaforme anti-droni più ampie, sia tempi di distribuzione più rapidi rispetto ai cicli di sviluppo militare tradizionali.

I commenti del management

Paola Zanzola, direttore esecutivo di Lyocon S.r.l. , ha dichiarato:

"Il riuscito completamento del POC conferma la solidità dell'architettura da noi progettata e la scalabilità della piattaforma a energia diretta di Lyocon. Il nostro obiettivo era progettare un sistema compatto e modulare in grado di fornire contromisure visive efficaci contro le minacce dei droni, ma senza compromessi in termini di portabilità e di flessibilità operativa".

Dario Barisoni, co-CEO di Nuburu Inc. e CEO di Nuburu Defense LLC , ha aggiunto:

"La protezione anti-droni si è affermata come una delle priorità più urgenti a livello militare e per gli operatori internazionali di infrastrutture critiche. La piattaforma portatile a energia diretta di Lyocon rappresenta una soluzione C-UAV non cinetica estremamente adattabile e in grado di proteggere personale, veicoli e infrastrutture sensibili dalle minacce UAV in continua evoluzione".

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon .

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza rispetto ai risultati effettivi tra cui, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a causa di pignoramenti; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (4) l'impossibilità di accedere a capitale sufficiente; (5) l'impossibilità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) volatilità del mercato finanziario dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti moduli 10-K e 10-Q della Società. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260309516264/it/

Rapporti con gli investitori di NUBURU: ir@nuburu.net

Contatto con i media: press@nuburu.net

Sito web: www.nuburu.net





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire