NUBURU completa l'acquisizione di Lyocon, rilanciando una redditizia piattaforma a laser blu che si rivolge a un mercato industriale globale da oltre 20 miliardi di dollari

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), un pioniere globale nella tecnologia a laser blu ad alte prestazioni, oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”), azienda italiana specializzata nella produzione di laser e nell'integrazione di sistemi con attività e clienti consolidati, oltre a profitti ricorrenti. La transazione è stata completata attraverso Nuburu Subsidiary Inc., azienda interamente controllata da NUBURU Inc.

L'acquisizione segna il rilancio formale della principale attività industriale del laser blu di NUBURU, facendo passare la Società da una fase di sviluppo tecnologico ad una piattaforma industriale totalmente operativa e redditizia che serve un segmento definito del mercato globale dei laser industriali.

Una realtà industriale operativa con clienti, ricavi e adozione del mercato

Lyocon gestisce un'attività consolidata di produzione e integrazione di laser blu, con installazioni commrciali attive e rapporti di lunga data con i clienti. I suoi sistemi vengono attualmente utilizzati in diverse verticali industriali, compresa la manifattura avanzata e di additivi (particolarmente per il rame e i metalli riflettenti), le saldature di precisione e il trattamento delle superfici, l'elettronica e la produzione di componenti elettrici e determinate applicazioni di agricoltura di precisione e lavorazione industriale.

Attraverso questa acquisizione, NUBURU consolida la proprietà della tecnologia, la capacità produttiva e l'esecuzione commerciale sotto un'unica piattaforma industriale unificata, rilanciando la sua presenza come un'azienda industriale nel settore della fotonica, con attività concrete e una solida presenza sul mercato.

Partecipazione a un mercato globale dei laser industriali da oltre 20 miliardi di dollari

Le attività di Lyocon sono incentrate su un segmento specializzato del mercato globale dei laser industriali, stimato da studi di settore a oltre 20 miliardi di dollari, dove la tecnologia a laser blu offre vantaggi di prestazioni strutturali rispetto a tradizionali soluzioni a infrarossi. Questi vantaggi sono particolarmente pronunciati in applicazioni che comportano rame, metalli riflettenti e materiali all'avanguardia essenziali per l'elettrificazione, l'automazione e la produzione di nuova generazione.

Doppia opzione d'uso ancorata in una base industriale civile

Partendo dall'impronta commerciale di Lyocon, NUBURU intende perseguire una rigorosa strategia a doppio uso, estendendo le applicazioni del laser blu dai mercati civili e commerciali ai futuri casi d'uso nella difesa e nella sicurezza nazionale. Si prevede che tale espansione venga perseguita in modo selettivo e incrementale, a seguito del continuo ampliamento e della convalida dell'attività industriale civile.

Il rafforzamento della piattaforma di NUBURU per la difesa e la sicurezza

L'acquisizione di Lyocon rafforza ulteriormente le capacità di fotonica interne di NUBURU nel suo ampio ecosistema della difesa e della sicurezza. Le tecnologie a laser blu sono sempre più rilevanti nelle applicazioni nel settore della difesa di nuova generazione, compresi produzione avanzata, elettronica rinforzata, sistemi di alimentazione, sensori, componenti di precisione utilizzati in piattaforme autonome, aeree e protette.

Questa capacità industriale è strategicamente complementare alle iniziative di NUBURU in ambito di difesa e sicurezza, compresa l'iniziativa industriale incentrata sui droni di Tekne e della Società, annunciata in precedenza e attualmente in fase di valutazione. Rilanciando una piattaforma laser blu interna e operativa attraverso Lyocon, NUBURU valorizza la sua capacità di progettare, valutare e potenzialmente integrare soluzioni basate sulla fotonica nel suo programma di difesa e sicurezza nel corso del tempo.

La convalida industriale pubblica alla SPIE Optics & Photonics

Come ulteriore convalida del suo stato operativo Lyocon parteciperà alla prossima fiera SPIE Optics & Photonics, presentando la sua tecnologia con il marchio di fabbrica NUBURU. La fiera comprenderà sistemi live, applicazioni industriali e soluzioni commerciali, evidenziando il ritorno della Società a un coinvolgimento attivo nel mercato.

La governance di Lyocon (controllata operativa)

Dopo la chiusura della transazione, la governance di Lyocon, la controllata operativa acquisita, è stata ristrutturata per supportare l'esecuzione industriale e l'integrazione all'interno del gruppo NUBURU:

Dario Barisoni – Presidente e Amministratore delegato;

Alessandro Zamboni – Direttore;

Paola Zanzola – Amministratore delegato.

Questa struttura di governance è pensata per garantire la continuità delle operazioni, accelerare l'esecuzione del piano commerciale e supportare l'integrazione. La governance e la composizione del CdA di NUBURU Inc. rimangono invariate.

Commento della direzione

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU, Presidente e AD di Lyocon , ha commentato:

“ Questa acquisizione segna un punto di svolta decisivo. Con Lyocon, stiamo integrando una realtà industriale totalmente operativa con clienti, ricavi e capacità produttive. Non si tratta di riavviare R&S, ma di rilanciare una piattaforma industrial scalabile, orientata ai ricavi, ancorata nella tecnologia a laser blu. ”

“ La transazione riflette rigore e allineamento. Il nostro obiettivo è l'esecuzione, l'espansione operativa e la creazione di valore a lungo termine. ”

Paola Zanzola, Amministratore delegato di Lyocon , ha aggiunto:

“ L'attuale business plan riflette una rampa realistica e conservatrice della realtà commerciale, basata su clienti esistenti e applicazioni convalidate. Allo stesso tempo, la piattaforma che stiamo creando è intrinsecamente a doppio uso, il che crea un'opzionalità significativa che intendiamo perseguire solo una volta che la base industriale verrà ampliata totalmente e sarà matura. ”

Informazioni su NUBURU

Fondata nel 2015, NUBURU, Inc. ha sviluppato la tecnologia industriale laser blu, che ha anche prodotto in passato. Nell'ottica di una visione strategica rinnovata guidata dal Presidente esecutivo e Co-CEO Alessandro Zamboni, la Società sta ampliando la propria presenza in settori complementari, tra cui la tecnologia per la difesa, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche. NUBURU sta utilizzando una combinazione di innovazione interna e acquisizioni strategiche per sviluppare la sua Defense & Security Hub, mirando a una crescita a lungo termine e sostenibile nei mercati ad alto valore del settore pubblico e privato.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Lyocon

Lyocon S.r.l. è un'azienda italiana che opera nel settore della tecnologia laser, specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi a laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. L'azienda gestisce una piattaforma consolidata per la produzione e la progettazione e serve clienti in vari settori civili e commerciali, tra cui produzione all'avanguardia, produzione di additivi, saldature di precisione, elettronica ed lavorazioni industriali specializzate.

Il portafoglio tecnologico di Lyocon è specializzato in applicazioni in cui le soluzioni a laser blu offrono vantaggi misurabili in termini di prestazioni rispetto ai tradizionali laser a infrarossi, particolarmente nella lavorazione del rame, dei materiali riflettenti e dei materiali all'avanguardia. L'azienda unisce il know-how proprietario con l'integrazione dei sistemi specifici per applicazioni, consentendo l'implementazione in ambienti industriali concreti.

A seguito della sua acquisizione da parte di Nuburu Subsidiary Inc., azienda interamente controllata da NUBURU, Lyocon opera come una controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale principale per l'attività del laser blu rilanciata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.lyocon.com/ .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato; (2) proventi netti previsti e utilizzo dei proventi; (3) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (4) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (5) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (7) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (10) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120194869/it/

NUBURU - Relazioni con gli investitori: ir@nuburu.net

Contatto per i media: press@nuburu.net

Website: www.nuburu.net





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire