Novaliq ottiene l'autorizzazione IND dalla FDA per far avanzare NOV05 in una sperimentazione clinica di Fase II sull'uveite anteriore non infettiva

Novaliq, un'azienda biofarmaceutica specializzata in terapie oculari di prima classe e all'avanguardia basate sulla sua esclusiva categoria di farmaci EyeSol® senza acqua, ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la candidatura come nuovo farmaco sperimentale (IND) per NOV05, il primo IND dell'azienda per il trattamento delle malattie dell'occhio interno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

