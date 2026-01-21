NIRSense, Inc. e Aspen Medical USA (AMUSA): rafforzamento della medicina di prima linea - USA: sviluppo di una tecnologia di ossigenazione dei tessuti consegnata all'Ucraina

Oggi, NIRSense e Aspen Medical USA (AMUSA) sono liete di annunciare la donazione di 12 kit portatili per il monitoraggio dell'ischemia tissutale (composti da console con sensori avanzati e tablet) al Ministero della difesa (MoD) dell'Ucraina per l'impiego nelle strutture di assistenza di primo livello e di assistenza avanzata in prima linea in Ucraina. Questi prototipi sperimentali sono forniti per essere utilizzati dalle équipe mediche militari che curano i militari che presentano lesioni agli arti (compresi quelli che hanno subito l'applicazione di un laccio emostatico) per valutare e monitorare in tempo reale la perfusione tissutale e l'ossigenazione.

Perché è importante

Nel contesto del campo di battaglia, il riconoscimento tempestivo della perfusione tissutale compromessa (in particolare negli arti soggetti a uso del laccio emostatico, lesioni gravi dei tessuti molli o rischio di ischemia-riperfusione) può fare la differenza tra salvataggio praticabile dell'arto, prevenzione delle complicanze secondarie e risultati ottimali per il paziente.

