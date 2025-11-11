NIQ parteciperà all'edizione 2025 della Ultimate Services Investor Conference organizzata da J.P. Morgan

NielsenIQ (NYSE: NIQ) (la "Società" o "NIQ"), leader nell'intelligence sui consumatori globali, oggi annuncia che Jim Peck, presidente e CEO, martedì 18 novembre 2025 alle ore 10:20 (ET) parteciperà a una discussione informale in occasione della Ultimate Services Investor Conference a cura di J.P. Morgan. Sul sito web di NIQ dedicato ai rapporti con gli investitori, all'indirizzo https://investors.nielseniq.com , sarà disponibile una trasmissione webcast in diretta della presentazione. Alla conclusione dell'evento, sempre sul sito web della Società, sarà disponibile anche una registrazione della discussione.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ (NIQ) è un leader nell'intelligence sui consumatori che offre la comprensione più completa del comportamento dei consumatori in materia di acquisti evidenziando nuovi percorsi per la crescita.

