NIQ lancia uno schema innovativo che espone i miliardi persi nel Say–Do Gap

NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha annunciato il lancio del suo Say–Do Gap Measurement Framework, un innovativo insieme di misure del comportamento per trasformare il modo in cui i marchi e i rivenditori comprendono i consumatori di oggi e si orientano in una sfida urgente: i consumatori che dicono una cosa ma ne comprano un'altra. Con l'incertezza economica, le priorità che cambiano e abitudini di consumo che cambiano sempre più guidate da processi decisionali basati su valore, questo crescente divario è costato al settore più di 13 miliardi di unità vendute negli ultimi cinque anni, perdite che molte aziende non possono più permettersi di sottovalutare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

