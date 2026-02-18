Giornale di Brescia
NICT presenta tecnologie Beyond 5G/6G al MWC Barcelona 2026

National Institute of Information and Communications Technology ( NICT , Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni), il principale ente pubblico giapponese di ricerca nella tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, oggi ha annunciato che sarà presente al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 marzo 2026, nella Hall 6, Stand F54.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260216504598/it/

NICT BOOTH

La presenza di NICT evidenzia la leadership del Giappone nelle attività di ricerca e sviluppo Beyond 5G and 6G, per affrontare i limiti sempre maggiori delle reti mobili attuali, tra l'aumento costante del traffico dei dati e del numero dei dispositivi connessi in tutta Europa e nel resto del mondo.

Per maggiori informazioni, contattare:
NICT – Global Alliance Department
Email: nict_mwc_info@ml.nict.go.jp



