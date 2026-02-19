NHOA Energy anticipa la consegna del progetto Broni Battery da 51 MWh per Neoen in Italia

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia per impianti su larga scala, sta anticipando la costruzione della Broni Battery, un progetto da 10 MW/51 MWh con sede a Broni (Pavia), realizzato per Neoen, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile su scala globale.

Le opere di ingegneria civile presso il sito sono attualmente in corso e procedono secondo i tempi previsti, con l'inizio delle attività di messa in servizio previsto a fine primavera 2026.

Una volta operativo, l'impianto Broni Battery fornirà servizi di flessibilità essenziali al sistema elettrico in Italia, sostenendo la stabilità e l'affidabilità della rete parallelamente al continuo aumento della penetrazione dei sistemi di energia rinnovabile.

