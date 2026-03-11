Nexthop AI presenta switch innovativi, leader nel settore, scale-out e scale-across, progettati per hyperscaler e NeoCloud

Nexthop AI, il principale pioniere di AI Networking altamente efficiente, oggi ha lanciato una gamma di prodotti per applicazioni di scale-out, scale-across e front-end per il cloud e i data center AI. Il portafoglio del lancio stabilisce nuovi standard per le prestazioni, l'efficienza energetica e la velocità di implementazione, metriche di importanza fondamentale nell'infrastruttura AI.

Nexthop AI's highly efficient scale-out and scale-across AI networking portfolio

Nexthop ha inoltre presentato l' architettura Disaggregated Spine - una nuova progettazione di rete scalabile trasversalmente ad alta efficienza, sviluppata in collaborazione con un grande hyperscaler. Questa architettura innovativa scompone il tradizionale sistema monoblocco che esegue software proprietario in livelli indipendenti, ottimizzati e funzionali.

