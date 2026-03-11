Nexthop AI accelera verso l’ipercrescita con un ciclo di finanziamento di serie ‘B’ sottoscritto in eccesso da 500 milioni di dollari, portando la valutazione dell’azienda a ben 4,2 miliardi di dollari

Nexthop AI, pioniere e leader nel settore del networking IA ad alta efficienza, oggi ha annunciato la chiusura di un ciclo di finanziamento di serie ‘B’ da 500 milioni di dollari, sottoscritto in eccesso, che porta la valutazione della società a 4,2 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da Lightspeed Venture Partners, con la partecipazione sia di Andreessen Horowitz come investitore principale sia di Altimeter e di tutti i soci preesistenti.

“La rapida crescita dell’IA sta imponendo un ripensamento fondamentale dell’architettura di rete dei data center – e ciò sta creando una delle più grandi opportunità di mercato nel settore delle infrastrutture che abbiamo visto in una generazione, con il potenziale per creare un’impresa da oltre 100 miliardi di dollari. Questa convinzione ci ha spinto a investire in Nexthop AI fin dal primo giorno”, racconta Guru Chahal, socio presso Lightspeed Venture Partners.

