Nexpring Health investe in May Health per sviluppare una nuova tecnologia per il trattamento dell'infertilità associata alla PCOS (sindrome dell'ovaio policistico)

Nexpring Health, un leader globale in soluzioni di tecnologia della riproduzione assistita (ART), oggi ha annunciato un investimento strategico in May Health , azienda produttrice di dispositivi medici pioniera di un nuovo approccio terapeutico per le donne con infertilità associata alla sindrome dell'ovaio policistico (PCOS). Nexpring Health ha partecipato al round di finanziamento di May Health da 10 milioni di euro (11,7 milioni di dollari) assieme a investitori tra cui Sofinnova Partners, Trill Impact e Bpifrance.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Natalie Lesieur, Sr. Director, Marketing — Nexpring Health Natalie.Lesieur@nexpringhealth.com



