Nexo torna negli Stati Uniti
Nexo oggi ha annunciato il suo ritorno formale nel mercato statunitense nel 2026. Il rilancio ufficiale della società negli Stati Uniti si svolge in collaborazione con i partner regolamentati, fornendo uno schema conforme ai regolamenti statunitensi per i prodotti di investimento e di credito dell'azienda. L'infrastruttura di scambio delle risorse digitali viene fornita da Bakkt, una piattaforma di risorse digitali quotata in Borsa, con sede negli Stati Uniti, messa a punto su misura per supportare la gestione del rischio e la conformità istituzionale.
La rinnovata presenza di Nexo negli Stati Uniti fa seguito a un periodo di deliberata ricalibrazione e riflette l'impegno a lungo termine della società nell'operare in mercati nei quali i quadri normativi si stanno evolvendo, gli standard istituzionali sono chiaramente definiti e l'innovazione può essere realizzata in modo responsabile.
