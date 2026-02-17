Nexo torna negli Stati Uniti

Nexo oggi ha annunciato il suo ritorno formale nel mercato statunitense nel 2026. Il rilancio ufficiale della società negli Stati Uniti si svolge in collaborazione con i partner regolamentati, fornendo uno schema conforme ai regolamenti statunitensi per i prodotti di investimento e di credito dell'azienda. L'infrastruttura di scambio delle risorse digitali viene fornita da Bakkt, una piattaforma di risorse digitali quotata in Borsa, con sede negli Stati Uniti, messa a punto su misura per supportare la gestione del rischio e la conformità istituzionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260216658683/it/

Nexo is relaunching its flagship Yield, Exchange, Loyalty, and Credit Lines in the United States.

La rinnovata presenza di Nexo negli Stati Uniti fa seguito a un periodo di deliberata ricalibrazione e riflette l'impegno a lungo termine della società nell'operare in mercati nei quali i quadri normativi si stanno evolvendo, gli standard istituzionali sono chiaramente definiti e l'innovazione può essere realizzata in modo responsabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260216658683/it/

Contatto per i media per Nexo

Nexo Communications Team

communications@nexo.com



Contatto per i media per Bakkt

bakkt@lunapr.io





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire