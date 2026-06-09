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Neuraptive Therapeutics, Inc. annuncia importanti aggiornamenti organizzativi per aiutare a promuovere la commercializzazione della società

Neuraptive Therapeutics oggi ha annunciato la nomina di Ulf Wiinberg al suo CdA e di William “Bill” MacKenzie a Vicepresidente senior – Finanza.

Wiinberg è un dirigente di grande esperienza nei settori biotecnologico, farmaceutico e sanitario, con un'ampia carriera globale alle spalle. Come membro del CdA, Wiinberg contribuirà al successo dell'azienda con la la sua guida strategica e la sua competenza nel settore per aiutare a realizzare la strategia di sviluppo e commercializzazione della Società.

L'esperienza di Wiinberg comprende l'incarico di CEO presso X-Vax Technology, Inc. dal 2017 al 2024 e, ancora prima, è stato CEO di Lundbeck dal 2008 al 2014.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

IR@neuraptive.com
oppure
+1-484-787-3203



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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