NetApp rafforza la presenza nell'area EMEA e LATAM con la nomina di Willem Hendrickx in risposta all'accelerazione della domanda dell'IA da parte dei clienti
NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la nomina di Willem Hendrickx in qualità di Vicepresidente senior e direttore generale per le regioni EMEA e LATAM, con decorrenza dal 5 gennaio 2026. Hendrickx guiderà la strategia commerciale di NetApp, l'esecuzione del go-to-market e il coinvolgimento dei partner in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina.
Hendrickx riferirà al presidente di NetApp, César Cernuda, e offrirà una profonda conoscenza della regione e una comprovata esperienza nello sviluppo di team ad alte prestazioni, promuovendo ulteriormente l'accelerazione della presenza internazionale di NetApp aiutando i clienti globali a orientarsi tra le richieste in evoluzione di cloud ibrido e infrastrutture dati gestite dall'IA.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251208081528/it/
Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com
Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato