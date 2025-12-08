NetApp rafforza la presenza nell'area EMEA e LATAM con la nomina di Willem Hendrickx in risposta all'accelerazione della domanda dell'IA da parte dei clienti

NetApp (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la nomina di Willem Hendrickx in qualità di Vicepresidente senior e direttore generale per le regioni EMEA e LATAM, con decorrenza dal 5 gennaio 2026. Hendrickx guiderà la strategia commerciale di NetApp, l'esecuzione del go-to-market e il coinvolgimento dei partner in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Hendrickx riferirà al presidente di NetApp, César Cernuda, e offrirà una profonda conoscenza della regione e una comprovata esperienza nello sviluppo di team ad alte prestazioni, promuovendo ulteriormente l'accelerazione della presenza internazionale di NetApp aiutando i clienti globali a orientarsi tra le richieste in evoluzione di cloud ibrido e infrastrutture dati gestite dall'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

