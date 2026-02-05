Multi-Color Corporation riceve l'approvazione del tribunale per le first day motions

Multi-Color Corporation ("MCC" o l'"Azienda"), un leader globale nel settore delle soluzioni di etichettatura di alta qualità, ha annunciato oggi di aver ottenuto l'approvazione da parte del Tribunale fallimentare statunitense per il Distretto del New Jersey (il "Tribunale") per le prime azioni urgenti in relazione alla procedura di Chapter 11 prenegoziata presentata il 29 gennaio 2026. Il provvedimento approvato afferma che l'Azienda continuerà a operare normalmente, pagherà tutti i venditori e fornitori commerciali e manterrà una solida posizione di liquidità durante la ristrutturazione.

Nell'ambito di tale provvedimento, la Corte ha concesso a MCC l'accesso immediato a 125 dei 250 milioni di dollari di nuovo finanziamento DIP (debtor-in-possession) fornito da alcuni detentori del debito garantito di primo grado di MCC e dal suo sponsor azionario, CD&R. Il finanziamento consentirà di capitalizzare l'attività durante le fasi iniziali della procedura preconcordata del Chapter 11. Il Tribunale ha inoltre autorizzato MCC a pagare integralmente i fornitori e i distributori nel corso della normale attività, a mantenere senza interruzioni gli stipendi e i benefit, a soddisfare le richieste dei dipendenti e a svolgere altre funzioni e processi critici necessari per consentire a MCC di continuare a operare senza interruzioni.

“L'approvazione delle nostre first day motions segna un traguardo importante per il nostro percorso di ristrutturazione finanziaria, che ci consentirà di operare normalmente mentre riduciamo il nostro indebitamento e rafforziamo la nostra struttura patrimoniale”, ha affermato Hassan Rmaile, Presidente e Amministratore delegato di MCC. "Guardando al futuro, continuiamo a concentrarci sulla fornitura delle migliori soluzioni per i nostri clienti e sull'attuazione delle nostre priorità strategiche. Siamo impazienti di portare avanti questo processo per posizionare ulteriormente MCC per una crescita e investimenti sul lungo termine, in modo di servire al meglio i nostri clienti".

Come precedentemente annunciato, MCC ha sottoscritto un accordo di supporto alla ristrutturazione ("RSA") con il sostegno dei detentori di circa il 72% del debito garantito di primo grado di MCC e da CD&R. Questa operazione ridurrà significativamente il livello di indebitamento di MCC, portando il suo debito netto da circa 5,9 miliardi di dollari a circa 2,0 miliardi di dollari. L'RSA prevede inoltre che CD&R e un gruppo di finanziatori garantiti attuali di MCC possano fornire un nuovo investimento azionario comune e privilegiato di 889 milioni di dollari a sostegno della crescita e degli investimenti sul lungo termine. Al termine della ristrutturazione, MCC disporrà di oltre 550 milioni di dollari di liquidità.

Per ulteriori informazioni sulla ristrutturazione di MCC, incluso l'accesso agli atti giudiziari, visitare il sito www.veritaglobal.net/MCC . I soggetti interessati che desiderino porre domande, possono contattare Verita, l'agente dell'Azienda incaricato delle richieste di risarcimento e delle notifiche al numero (866) 967-1788 (gratis per USA/Canada) o al +1 (310) 751-2688 (internazionale), oppure inviare una richiesta tramite www.veritaglobal.net/MCC/inquiry . Ulteriori informazioni sono disponibili anche all'indirizzo MCCForward.com .

CONSULENTI

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. fungeranno da consulenti legali, Evercore da banca d'investimento, AlixPartners da consulente finanziario, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP rivestirà il ruolo di consulente speciale del Comitato speciale del Consiglio di amministrazione di LABL, Inc., mentre FGS Global rivestirà il ruolo di consulente strategico per la comunicazione dell'Azienda. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP rivestiranno il ruolo di consulenti legali di CD&R, mentre Moelis & Company LLC fungeranno da consulenti finanziari. Milbank LLP e PJT Partners rivestiranno rispettivamente il ruolo di consulente legale e consulente finanziario del gruppo ad hoc dei creditori garantiti.

INFORMAZIONI SU MCC

Multi-Color Corporation (MCC) è un leader globale in soluzioni di etichettatura di alta qualità, che offre soluzioni innovative e sostenibili ad alcuni dei marchi più noti al mondo in un ampio ventaglio di categorie finali orientate al cliente. MCC si impegna a offrire le migliori soluzioni di etichette al mondo ai propri clienti, per consentire loro di sviluppare i rispettivi brand e di offrire valore aggiunto alle comunità in cui operano.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali relative alla situazione finanziaria, ai risultati operativi e all'attività di MCC e delle sue filiali, nonché ad alcuni piani e obiettivi ad essi correlati. Tali dichiarazioni previsionali sono dentificabili dal fatto che non si riferiscono esclusivamente a fatti storici o attuali. Le dichiarazioni previsionali utilizzano spesso termini quali "prevedere", "ambire", "prevedere", "consentire", "stimare", "intendere", "pianificare", "obiettivo", "ritenere", "sperare", "mirare", "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "sarebbe", "potrebbe" o altri termini con simile significato. Tali dichiarazioni si basano su ipotesi e valutazioni effettuate dall'Azienda e sulla sua percezione delle tendenze storiche, delle condizioni attuali, degli sviluppi futuri e di altri fattori. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze, poiché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che si verificheranno in futuro e i fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali nel presente documento potrebbero comportare una sostanziale differenza dei risultati e degli sviluppi effettivi rispetto a quelli in esse espressi o impliciti. Sebbene si ritenga che le aspettative espresse dalle dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non è possibile garantire che si riveleranno corrette e si raccomanda pertanto di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente documento. L'Azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente documento (sia in seguito alla ricezione di nuove informazioni, che di eventi futuri o altro), salvo nella misura imposta dalla legge applicabile. Esistono diversi fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

Tra i fattori che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali rientrano cambiamenti a livello globale, politico, economico, commerciale, di concorrenza, di mercato, della catena di fornitura e normativo, tassi di cambio e tassi di interesse futuri, variazioni delle aliquote fiscali ed eventuali future aggregazioni o cessioni aziendali, incertezze e costi relativi all'RSA e alla procedura del Chapter 11, inclusi, a titolo esemplificativo, potenziali effetti negativi della procedura del Chapter 11 sulla liquidità e sui risultati operativi dell'Azienda, anche in relazione ai suoi rapporti con i clienti, i partner di distribuzione, i fornitori e altre terze parti; il turnover dei dipendenti e la capacità dell'Azienda di trattenere il senior management e altro personale chiave a causa delle incertezze inerenti alla procedura del Chapter 11; l'impatto di eventuali iniziative di riduzione dei costi; qualsiasi altro procedimento legale o normativo; la capacità dell'Azienda di ottenere capitale operativo, compreso il rispetto delle restrizioni imposte dai termini e dalle condizioni di qualsiasi finanziamento a debitori in possesso, come il finanziamento menzionato nel presente documento; il periodo di tempo durante il quale l'Azienda sotto la protezione del Chapter 11; i tempi di conclusione della procedura del Chapter 11; e il rischio che qualsiasi piano di riorganizzazione che ne derivi possa non essere confermato o attuato. Si prega di consultare il Programma congiunto di riorganizzazione preconcordato di MultiColor Corporation e delle società affiliate del debitore ai sensi del Chapter 11 del codice fallimentare [ruolo n. 17] e la Dichiarazione informativa relativa al piano congiunto di riorganizzazione preconcordato di MultiColor Corporation e delle sue affiliate ai sensi della procedura di Chapter 11 del Codice fallimentare [ruolo n. 18], (ciascuno dei quali può essere modificato, emendato o integrato) per ulteriori valutazioni e fattori di rischio associati alla procedura di Chapter 11 della società. Nulla di quanto contenuto nel presente comunicato stampa è inteso come previsione o stima di profitto per qualsiasi periodo e nessuna dichiarazione riportata in questo comunicato stampa deve essere interpretata come affermazione che i risultati finanziari dell'Azienda per l'esercizio finanziario corrente o futuro corrisponderanno necessariamente o supereranno i suoi risultati storici. Inoltre, il presente comunicato stampa non è inteso a costituire e non costituisce né deve essere interpretato come parte di, o fare affidamento su, qualsiasi informazione o memorandum di offerta, accordo di acquisto di titoli, offerta, invito o raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, sottoscrivere, acquisire in altro modo o vendere titoli o altri strumenti finanziari o interessi o qualsiasi altra operazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

