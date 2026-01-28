Multi-Color Corporation annuncia una ricapitalizzazione volta a risanare lo stato patrimoniale e posizionarla per la crescita e gli investimenti a lungo termine

Multi-Color Corporation (“MCC” o la “Società”), un leader globale nello sviluppo di soluzioni di etichettatura di alta qualità, oggi ha annunciato iniziative strategiche finalizzate a posizionarla ulteriormente verso una crescita a lungo termine e investimenti mirati a servire al meglio i clienti.

MCC ha sottoscritto un accordo di supporto alla ristrutturazione (Rsa, restructuring support agreement) con i detentori di circa il 70% del valore del debito garantito di primo grado di MCC e con il suo sponsor finanziario, CD&R, ai sensi di una ristrutturazione finanziaria completa. Le operazioni contemplate dall’Rsa ridurranno significativamente la leva finanziaria dello stato patrimoniale di MCC, portando l’indebitamento netto da circa 5,9 a circa 2,0 miliardi di dollari. Gli oneri finanziari annualizzati per cassa saranno inoltre ridotti da circa 475 a 140 milioni di dollari nel 2026, ossia una riduzione di oltre 330 milioni, mentre le scadenze del debito a lungo termine saranno prorogate al 2033 a seguito del perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione.

Per attuare le operazioni previste dall’Rsa, MCC ha avviato una sollecitazione di voti a favore di un piano di riorganizzazione pre-concordato (il “Piano”), attualmente sostenuto dai detentori di circa il 70% del debito garantito di primo grado e da CD&R. L’Rsa contempla un nuovo investimento in azioni ordinarie e privilegiate per 889 milioni di dollari a supporto degli investimenti e della crescita a lungo termine. Alla conclusione della procedura, MCC disporrà di oltre 500 milioni di dollari di liquidità.

“Negli ultimi due anni abbiamo intrapreso iniziative decisive a livello commerciale e operativo, inserendo al contempo persone di notevoli capacità nel gruppo dirigente, per posizionare al meglio MCC verso una crescita sostenibile e redditizia”, spiega Hassan Rmaile, presidente e ceo di MCC. “Le nostre iniziative operative stanno mostrando risultati positivi e l’ottimizzazione della struttura del capitale è una fase essenziale per portare avanti la nostra strategia di crescita”. “Questo accordo, che riflette un forte voto di fiducia da parte dello sponsor e dei finanziatori di MCC, creerà una base finanziaria più solida, consentendoci di perfezionare le nostre soluzioni di etichettatura innovative e di alta qualità, che aiutano i brand a connettersi con i consumatori, migliorano l’integrità del prodotto e promuovono un impatto sostenibile. Siamo grati sia per il supporto di CD&R e dei nostri finanziatori sia per la costante dedizione dei nostri dipendenti, clienti e fornitori”.

OPERATIVITÀ ORDINARIA

L’Rsa prevede inoltre un nuovo finanziamento debtor-in-possession (“DIP”) da 250 milioni di dollari per capitalizzare la Società durante l’intera procedura Chapter 11. Questo finanziamento aggiuntivo, una volta approvato, dovrebbe consentire a MCC di continuare a operare nel corso ordinario degli affari senza alcun impatto su creditori commerciali, clienti, dipendenti o fornitori, permettendo alla Società di onorare i suoi impegni verso i partner strategici.

All’avvio del Chapter 11 pre-concordato, MCC depositerà una serie di istanze iniziali che, fatta salva l’autorizzazione del tribunale, le permetteranno di continuare l’attività ordinaria mentre si impegna a ridurre la leva finanziaria della struttura del capitale. Oltre a richiedere le approvazioni relative al finanziamento DIP, MCC chiederà l’autorizzazione che le consenta di continuare a corrispondere salari e benefit senza interruzioni, soddisfare le rivendicazioni legate ai dipendenti, pagare i fornitori nel corso ordinario degli affari e svolgere altre funzioni e processi critici necessari per poter proseguire le attività ininterrottamente.

Ulteriori informazioni sono attualmente disponibili all’indirizzo MCCForward.com . Al momento del deposito dell’istanza Chapter 11, MCC fornirà inoltre dettagli su vari aspetti legali del processo di ristrutturazione, compreso l’accesso ai documenti del tribunale.

Kirkland & Ellis LLP e Cole Schotz P.C. agiscono in qualità di consulenti legali, Evercore come banca d’investimenti, AlixPartners come consulente finanziario, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP come consulente legale speciale per il Comitato speciale del cda di LABL, Inc. e FGS Global come consulente della Società per le comunicazioni strategiche. Debevoise & Plimpton LLP e Latham & Watkins LLP sono i consulenti legali di CD&R, mentre Moelis & Company LLC è il consulente finanziario. Milbank LLP e PJT Partners agiscono, rispettivamente, come consulente legale e consulente finanziario per il gruppo ad hoc di creditori garantiti.

Multi-Color Corporation (MCC) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni di etichettatura di alta qualità, innovative e sostenibili, per alcuni dei brand più famosi al mondo in un’ampia gamma di categorie del settore consumer. MCC si impegna a offrire le migliori soluzioni di etichettatura a livello mondiale per permettere ai clienti di consolidare i loro brand e aggiungere valore alle comunità in cui operano.

Il presente comunicato stampa contiene determinate dichiarazioni previsionali relative sia alla condizione finanziaria, ai risultati operativi e alle attività di MCC e delle sue sussidiarie sia ad alcuni piani e obiettivi a esse correlati. Tali dichiarazioni previsionali si identificano per il fatto di non riferirsi esclusivamente a fatti storici o attuali. Utilizzano spesso termini quali “anticipare”, “mirare”, “prevedere”, “meta”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “obiettivo”, “ritenere”, “auspicare”, “mirare”, “continuare”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe” o altri termini di significato analogo. Tali dichiarazioni si basano su assunzioni e valutazioni effettuate dalla Società e sulla sua percezione di tendenze storiche, condizioni attuali, sviluppi futuri e altri fattori. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze, perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che si verificheranno e i fattori descritti nel contesto di tali dichiarazioni previsionali nel presente documento potrebbero far sì che i risultati e gli sviluppi effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Sebbene si ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non può essere fornita alcuna garanzia che tali aspettative si riveleranno corrette; si avverte pertanto di non fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data del presente documento. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente documento (sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro), salvo quanto richiesto dalle norme di legge. Numerosi fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

Tra i fattori che potrebbero causare tali divergenze figurano cambiamenti nelle forze globali, politiche, economiche, commerciali, competitive, di mercato, della catena di fornitura e normative; tassi di cambio e di interesse futuri; variazioni delle aliquote fiscali e eventuali future aggregazioni o dismissioni aziendali; incertezze e costi relativi all’Rsa e alla procedura Chapter 11, inclusi, tra gli altri, i possibili effetti negativi di tale procedura sulla liquidità e sui risultati operativi della Società, anche per quanto riguarda i rapporti con clienti, partner nella distribuzione, fornitori e altre terze parti; la perdita di personale e la capacità della Società di trattenere gli alti dirigenti e altro personale chiave a causa delle distrazioni e incertezze inerenti alla procedura Chapter 11; l’impatto di eventuali iniziative di riduzione dei costi; qualsiasi altro procedimento legale o normativo; la capacità della Società di ottenere capitale di esercizio, compreso il rispetto delle restrizioni imposte dai termini e dalle condizioni di qualsiasi finanziamento debtor-in-possession, come quello qui menzionato; la durata del periodo in cui la Società opererà sotto la protezione del Chapter 11; la tempistica dell’uscita dalla procedura Chapter 11; e il rischio che qualsiasi piano di riorganizzazione derivante non venga confermato o attuato. Si prega di consultare il piano di riorganizzazione e la relativa dichiarazione informativa (come eventualmente emendati, modificati o integrati) che saranno depositati presso il tribunale per ulteriori considerazioni e fattori di rischio associati alla procedura Chapter 11 della Società. Nulla nel presente comunicato stampa è inteso come una previsione o stima degli utili per alcun periodo e nessuna dichiarazione in esso contenuta deve essere interpretata nel senso che la performance finanziaria della Società per l’esercizio annuale corrente o per quelli futuri corrisponderà o supererà necessariamente i risultati storici. Inoltre, il presente comunicato stampa non è destinato a, non costituisce e non deve essere interpretato come, né considerato parte di, o invocato in relazione a, qualsiasi informativa o protocollo di offerta, accordo di acquisto di titoli, o offerta, invito o raccomandazione a sottoscrivere, acquistare, vendere o acquisire in altro modo titoli o altri strumenti finanziari o partecipazioni in qualsiasi altra operazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

