MSCI inizia la consultazione per la potenziale riclassificazione della Grecia allo stato di mercato sviluppato

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) oggi ha annunciato l’avvio di una consultazione su una proposta di potenziale riclassificazione della Grecia da mercato emergente a mercato sviluppato in un’unica fase, con un’attuazione prevista per la revisione degli indici di agosto 2026.

Nell’ambito della revisione della classificazione dei mercati per il 2025, MSCI ha riconosciuto che il mercato greco ha compiuto progressi nell’allinearsi agli standard di accessibilità comunemente osservati nei mercati sviluppati in Europa e che inoltre la Grecia soddisfa i criteri di sviluppo economico richiesti per lo stato di mercato sviluppato. Tuttavia, al momento della revisione la Grecia non soddisfaceva la regola di persistenza relativa a dimensioni e liquidità, la quale richiede che almeno cinque società soddisfino i criteri dell’indice standard dei mercati sviluppati in ciascuna delle ultime otto revisioni degli indici per poter considerare una riclassificazione verso l’alto.

