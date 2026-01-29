Motive riconosciuta ancora una volta per la sua leadership nell'IoT

Motive , un leader globale nel settore del software per la gestione di dispositivi mobili e dei servizi, oggi ha annunciato che la sua soluzione IMPACT IoT è stata nominata vincitrice Gold per Best Cellular IoT Initiative all'edizione 2026 dei Telco Innovation Awards .

La soluzione IMPACT IoT di Motive ha battuto la forte concorrenza nella categoria Network & Connectivity Innovation , che “onora i pionieri che creano reti più intelligenti, più rapide e più resilienti per un mondo connesso” per essere nominata la Best Cellular IoT Initiative .

IMPACT IoT offre una soluzione intelligente, senza codice, nativa al cloud e sicura, attivata dalla rete, che elimina i costi superflui di segnalazione e SMS, ottimizzando la gestione dell'eSIM e del firmware per dispositivi a lunga durata e basso consumo energetico.

