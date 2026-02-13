Model ML rileva Captide per fornire agli agenti IA finanziari dati divulgabili tratti dai bilanci aziendali
Model ML oggi ha annunciato l’acquisizione di Captide, azienda che offre il più avanzato data layer finanziario che trasforma complesse informative e bilanci aziendali globali in dati e documenti pronti per essere elaborati dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dagli agenti IA.
L’acquisizione, avvenuta dopo appena alcune settimane dalla raccolta attuata dall’azienda fintech di 75 milioni di dollari di finanziamenti da parte di importanti investitori statunitensi e britannici, amplia la piattaforma per la creazione di flussi di lavoro IA sviluppata da Model ML, consentendo ai suoi agenti IA di ricercare, analizzare e citare in modo affidabile documenti depositati a livello globale. All’inizio del 2025 Model ML aveva già rilevato Flippr, integrando nella piattaforma agenti per la generazione e la verifica automatizzate di presentazioni PowerPoint.
