Mobileum lancia il pacchetto di connettività GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026 per assicurare il roaming senza problemi e le prestazioni vocali del 5G in tutto il Nordamerica

Mobileum Inc. (“Mobileum”), un fornitore globale di analisi e soluzioni di rete leader nel settore, oggi ha annunciato un pacchetto Special GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026, progettato per aiutare gli operatori di reti mobili (MNOs) a convalidare la preparazione al roaming e mantenere la connettività ad alta qualità durante uno degli eventi di rete più impegnativi al mondo, nel quale le prestazioni dei servizi impattano direttamente i ricavi dal roaming, la fidelizzazione dei clienti e la reputazione del marchio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

