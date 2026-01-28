Mobileum lancia il pacchetto di connettività GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026 per assicurare il roaming senza problemi e le prestazioni vocali del 5G in tutto il Nordamerica

Mobileum Inc. (“Mobileum”), un fornitore globale di analisi e soluzioni di rete leader nel settore, oggi ha annunciato un pacchetto Special GlobalRoamer® per la Coppa del mondo FIFA 2026, progettato per aiutare gli operatori di reti mobili (MNOs) a convalidare la preparazione al roaming e mantenere la connettività ad alta qualità durante uno degli eventi di rete più impegnativi al mondo, nel quale le prestazioni dei servizi impattano direttamente i ricavi dal roaming, la fidelizzazione dei clienti e la reputazione del marchio.

