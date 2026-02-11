Giornale di Brescia
Mobileum e NOHOLD lanciano l'offerta di assistente IA white-label per i clienti di imprese di telecomunicazioni

Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, leader in piattaforme per assistenti IA di livello aziendale, hanno annunciato il lancio di una nuova soluzione di assistente IA white-label, sviluppata appositamente per gli operatori telecom che si rivolgono a piccole e medie imprese (PMI).

La nuova offerta sfrutta la coalizione IA strategica annunciata nel settembre 2025, passando dall'idea a una soluzione pronta per essere lanciata sul mercato. Gli operatori telecom sono ora in grado di offrire servizi di assistente IA che aiutano le PMI ad aumentare il coinvolgimento dei clienti, generare vendite e migliorare la produttività tramite la tecnologia IA, mentre gli operatori forniscono gli strumenti in modo che le PMI possano evitare la gestione complessa dell'IA.

Per ulteriori informazioni o per comunicare il proprio interesse a partecipare alla coalizione, contattare:

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cellulare: +1 (703) 856-5932

Comunicazioni con i media e aziendali – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cellulare: +351 939650229



