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MetLife e Global Citizen lanciano la social media challenge "Footwork for Futures" per contribuire ad ampliare l'accesso a istruzione e sport

MetLife e Global Citizen hanno annunciato oggi il lancio di Footwork for Futures, una challenge sui social media a tema calcistico a sostegno dell'accesso dei bambini a istruzione e opportunità sportive di qualità per promuovere comunità più sicure e resilienti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260511034768/it/

Footwork for Futures invita le persone a condividere un breve video di sé stesse mentre palleggiano (o cercano di palleggiare) su Instagram, LinkedIn, X, TikTok o Facebook e di includere l'hashtag #FootworkForFutures, oppure a inviare un video tramite l' app Global Citizen .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
MetLife :
Peggy Fries Carlton
peggy.f.carlton@metlife.com

Global Citizen:
media@globalcitizen.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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