MetLife e Global Citizen lanciano la social media challenge "Footwork for Futures" per contribuire ad ampliare l'accesso a istruzione e sport

MetLife e Global Citizen hanno annunciato oggi il lancio di Footwork for Futures, una challenge sui social media a tema calcistico a sostegno dell'accesso dei bambini a istruzione e opportunità sportive di qualità per promuovere comunità più sicure e resilienti.
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Footwork for Futures invita le persone a condividere un breve video di sé stesse mentre palleggiano (o cercano di palleggiare) su Instagram, LinkedIn, X, TikTok o Facebook e di includere l'hashtag #FootworkForFutures, oppure a inviare un video tramite l' app Global Citizen .
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Peggy Fries Carlton
peggy.f.carlton@metlife.com
Global Citizen:
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