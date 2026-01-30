Mediawan rileva The North Road Company, creando una nuova piattaforma di contenuti indipendente e di portata globale

Mediawan, lo studio europeo indipendente leader nel settore, guidato da Pierre-Antoine Capton, fondato da Capton, Xavier Niel e Matthieu Pigasse, oggi ha annunciato la firma di un accordo per rilevare The North Road Company (“North Road”), lo studio indipendente di punta con sede negli Stati Uniti fondato da Peter Chernin. Il risultato della fusione è uno dei più grandi studi indipendenti al mondo, con importanti hub creative nei cinque continenti e capacità che spaziano in tutti i generi, formati e audience. L'unione delle aziende consentirà a Mediawan e a North Road di accelerare ulteriormente lo sviluppo di IP potenti, promuovere nuove sinergie creative attraverso adattamenti dei formati e opportunità di co-produzione per offrire maggiore valore agli spettatori, ai talenti e ai partner di tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260130622929/it/

Contatti per la stampa

Mediawan:

mediawan@fgsglobal.com

The North Road Company:

NorthRoad@ledecompany.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire