MariaDB rileverà GridGain: lo sviluppo dell'architettura della base in tempo reale per l'azienda agentica

MariaDB plc oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per rilevare GridGain Systems, Inc. , il pioniere del calcolo in-memory e creatore dell'open source Apache Ignite . Con la fusione del database relazionale pronto per l'AI di MariaDB e del potere in-memory e scalabile di GridGain, MariaDB sta creando un nuovo standard nel settore: un'infrastruttura di dati inferiore ai millisecondi per l'era agentica.

La chiusura del divario di latenza dell'AI

Mentre le imprese superano le chatbot passive per passare all'AI agentica – sistemi autonomi che ragionano, pianificano ed eseguono compiti – le aziende stanno rapidamente subendo le limitazioni delle architetture dati tradizionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
pr@mariadb.com



