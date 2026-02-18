Macrobond riconosciuta ai 2026 Best Software Awards di G2 per i servizi finanziari e le novità software

Macrobond, la piattaforma globale per i dati macroeconomici e finanziari, oggi ha annunciato di essere stata candidata ai 2026 Best Software Awards di G2, ottenendo il riconoscimento nelle categorie Best Financial Services Software Products (Migliori prodotti software per servizi finanziari) e Best New Software Products (Migliori novità software). Il mercato del software più grande e affidabile al mondo, G2 raggiunge ogni anno oltre 100 milioni di acquirenti. I suoi Best Software Awards annuali valutano le aziende di software e i prodotti software più importanti al mondo sulla base di recensioni autentiche e tempestive fornite da utenti reali.

“Poiché gli acquirenti stanno passando sempre più spesso alla ricerca basata sull'IA per scoprire soluzioni software, la raccomandazione al momento della risposta richiede la dimostrazione concreta della propria credibilità”, ha dichiarato Godard Abel, co-fondatore e CEO di G2.

