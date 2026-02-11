LTIMindtree introduce una nuova identità e un nuovo posizionamento del brand: LTM — Il Partner di creatività aziendale

LTIMindtree oggi ha presentato la nuova identità e il nuovo posizionamento del brand, segnando un momento decisivo per la Società. Il suo CdA ha inoltre approvato una proposta di cambiamento della ragione sociale in "LTM Limited" , subordinatamente all'approvazione degli azionisti e delle autorità normative.

La nuova identità e il nuovo posizionamento come Partner di creatività aziendale riflettono il modo in cui le capacità tecnologiche di LTM e la vasta competenza nel settore convergono per creare valore significativo per le parti interessate. Questo definisce fino a che punto il vantaggio competitivo sia integrato nell'era dell'Agentic Enterprise, in cui il solo accesso alla tecnologia non è più sufficiente per distinguersi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

