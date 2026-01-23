LoungePair assume l'ex CEO di LoungeBuddy, stringe accordi con Vietnam Airlines e l'Aeroporto di Auckland

La società di tecnologia dei viaggi LoungePair ha assunto il fondatore di LoungeBuddy ed ex dirigente di American Express Tyler Dikman come importante consulente.

Tyler Dikman, joins LoungePair as Key Advisor

La società ha inoltre stretto un'importante collaborazione con Vietnam Airlines per potenziare la sua nuova piattaforma Lotusmiles Lounges ed ha aggiunto Strata Lounge di Auckland Airport alla sua rete.

LoungePair offre accesso on-demand e immediate alle lounge degli aeroporti senza bisogno di ulteriori abbonamenti, programmi fedeltà o livello di fidelizzazione.

L'esperto di tecnologia dei viaggi Tyler Dikman entra in azienda come consulente

Tyler Dikman è il cofondatore ed ex CEO di LoungeBuddy, la piattaforma di prenotazione di lounge negli aeroporti acquisita da American Express nel 2019. A seguito dell'acquisizione, Dikman ha ricoperto l'incarico di Vicepresidente di Global Premium Products and Benefits presso American Express, promuovendo l'integrazione di LoungeBuddy e aiutando a plasmare le esperienze di viaggio per i Card Member a livello globale.

Nel suo ruolo di consulente presso LoungePair, Dikman fornirà supporto alle priorità di crescita ed espansione globale della società.

"LoungePair ha creato una solida piattaforma con una chiara proposta di valore", ha dichiarato Tyler Dikman. "Lavorerò a stretto contatto con il team alla strategia e all'esecuzione globale, alla leadership e alla direzione aziendale, alle iniziative del brand e di marketing, e allo sviluppo di collaborazioni mentre l'attività continua a ingrandirsi".

Vietnam Airlines alimenta le Lotusmiles Lounges con LoungePair

LoungePair accoglie Vietnam Airlines come partner strategico e alimenterà la sua piattaforma Lotusmiles Lounges, applicando la tecnologia di LoungePair per realizzare un vantaggio di fidelizzazione globalmente scalabile per i membri di Lotusmiles.

Attraverso la piattaforma in co-branding, i membri di Lotusmiles possono acquistare l'accesso alle Lotus Lounges o scegliere tra oltre 1.400 lounge di aeroporti in tutto il mondo nella rete globale di LoungePair. La collaborazione estende l'utilità del programma oltre la presenza delle lounge di Vietnam Airlines.

"Abilitando l'accesso alle lounge per Vietnam Airlines, consentiamo a Lotusmiles di offrire reward concreti e di alto valore ai membri ovunque viaggino", spiega Daniel Kinnoch, CEO di LoungePair. "I membri di Lotusmiles ottengono l'accesso semplice e on-demand a premiate lounge in tutto il mondo, senza la necessità di programmi fedeltà, iscrizioni complicate o prenotazioni anticipate".

Ampliare le collaborazioni globali

LoungePair ha inoltre firmato una collaborazione con Strata Lounge di Auckland Airport che consente ai membri di acquistare un pass quando il loro viaggio passa per Auckland, New Zealand.

Nel novembre 2025, LoungePair ha stretto collaborazioni con Freely, compagnia di assicurazioni di viaggio con sede a Zurigo, Australian Frequent Flyer e il network globale di lounge Dragonpass.

Per saperne di più su LoungePair, visitare https://www.loungepair.com/ .

