Lone Star rileva Alliance Ground International

Lone Star Funds ("Lone Star") oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. ha sottoscritto un accordo definitivo per acquisire Alliance Ground International ("AGI"), leader nella fornitura di servizi aeroportuali per il Nordamerica, da Greenbriar Equity Group e da Audax Private Equity. Non sono stati resi noti i termini finanziari della transazione.

Fondata nel 1987 e con sede a Miami, AGI opera con una forza lavoro di oltre 12.000 professionisti in più di 60 aeroporti nordamericani e fornisce servizi mission critical esternalizzati per la movimentazione efficiente di aerei cargo e passeggeri nei principali hub aeroportuali. L'attività di base di AGI è la movimentazione merci via aerea supportata dai terminal passeggeri, dalla gestione a terra e da altri servizi correlati. L'offerta di servizi integrati, la presenza strategica negli aeroporti e i rapporti consolidati con i clienti fanno di AGI un partner affidabile per i vettori cargo e le compagnie aeree passeggeri che supporta le operazioni aeroportuali e i flussi commerciali globali.

Lone Star collaborerà con AGI per promuoverne ulteriormente la crescita e individuare aree di investimento mirate, nell'obiettivo di ampliarne sia le attività, in diversi comparti, sia l'offerta, in mercati nuovi e storici. Congiuntamente, Lone Star e l'azienda continueranno a concentrarsi sull'offerta di servizi eccellenti per gli stimati clienti, confermando l'impegno per la sicurezza e promuovendo una cultura aziendale orientata alla collaborazione e al rispetto.

"Siamo lieti di aver concluso questo accordo per rilevare AGI, un'azienda che è diventata un vero leader", è il commento di Donald Quintin, Chief Executive Officer di Lone Star. "Lone Star vanta una lunga tradizione di partnership con aziende del calibro di AGI, che supportano servizi mission critical per settori chiave. Collaboreremo con la dirigenza dell'azienda per promuovere la crescita, mantenendo al contempo l'impegno a garantire le operazioni di alta qualità che i suoi clienti si aspettano".

"Questa partnership con Lone Star rappresenta una fase importante nella crescita continuativa di AGI", ha dichiarato Jared Azcuy, Chief Executive Officer di AGI. "La forte attenzione che poniamo per la sicurezza, l'affidabilità e l'eccellenza del servizio ha guidato la rapida espansione di AGI nel settore aereo. Lavorando al fianco di Lone Star, siamo entusiasti di perseguire la crescita globale, guidare l'innovazione tecnologica e continuare a innalzare lo standard dei servizi dedicati alle linee aeree nostre clienti".

La transazione è soggetta alle consuete autorizzazioni e condizioni di chiusura.

Evercore è il consulente finanziario e Vinson & Elkins è il consulente legale di Lone Star. BofA Securities è il consulente finanziario e Ropes & Gray è il consulente legale di AGI.

Informazioni su Alliance Ground International

Alliance Ground International è una delle società di movimentazione aerea di proprietà statunitense a maggior crescita del Nordamerica. Fornisce servizi di trasporto merci, su gomma, gestione postale, sicurezza e ospitalità. Con AGI, che ha sede a Miami, collaborano oltre 12.000 dipendenti presso più di 60 aeroporti di Stati Uniti e Canada.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

