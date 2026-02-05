L’IP-core potenziato VeriSilicon serie ISP8200-FS ottiene la certificazione di sicurezza funzionale ASIL B

VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato il lancio delle ultime versioni potenziate del suo IP-core di elaborazione dei segnali d’immagine (ISP) serie ISP8200-FS, le serie ISP8200-ES e ISP8200L-ES, caratterizzate da prestazioni ed efficienza energetica perfezionate per supportare meglio i complessi sistemi di telecamere nel settore automotive. Questi IP-core potenziati hanno conseguito la certificazione di sicurezza funzionale ISO 26262 ASIL B rilasciata da TÜV NORD, un istituto internazionale di ispezione e certificazione, confermando ulteriormente la loro idoneità e affidabilità per le applicazioni ADAS (sistemi avanzati di ausilio alla guida) e di guida autonoma.

Il più recente IP-core potenziato, serie ISP8200-FS, può funzionare a una frequenza massima di 1,2 GHz e supportare l’elaborazione dei dati provenienti da un massimo di 16 sensori d’immagine.

Referente per i media: press@verisilicon.com





