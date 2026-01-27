Giornale di Brescia
Libraesva e Cyber Guru: un’unione strategica per dare vita a un nuovo leader europeo per la Cybersecurity human-centric

Libraesva e Cyber Guru annunciano una combinazione strategica che unisce due aziende italiane di cybersecurity altamente complementari, con l’obbiettivo di creare un nuovo leader europeo nella protezione cyber incentrata sulle persone. Il gruppo combinato offrirà alle aziende un approccio integrato alla difesa contro le minacce veicolate via email, il social engineering e gli attacchi mirati agli utenti, unendo tecnologie avanzate e resilienza comportamentale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260127738792/it/

Contatto per i media
Noesis per Cyber Guru e Libraesva
Elena Cerutti, Bianca Geddes
Tel: +39 350 0093442
cyberguru@noesis.net



