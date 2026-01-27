Libraesva e Cyber Guru: un’unione strategica per dare vita a un nuovo leader europeo per la Cybersecurity human-centric

Libraesva e Cyber Guru annunciano una combinazione strategica che unisce due aziende italiane di cybersecurity altamente complementari, con l’obbiettivo di creare un nuovo leader europeo nella protezione cyber incentrata sulle persone. Il gruppo combinato offrirà alle aziende un approccio integrato alla difesa contro le minacce veicolate via email, il social engineering e gli attacchi mirati agli utenti, unendo tecnologie avanzate e resilienza comportamentale.

Contatto per i media

Noesis per Cyber Guru e Libraesva

Elena Cerutti, Bianca Geddes

Tel: +39 350 0093442

cyberguru@noesis.net





