Levi’s® lancia la campagna “Behind Every Original” con un film per il Super Bowl che mette in luce varie storie personali e... i didietro

Levi’s ® ha lanciato oggi “Behind Every Original” (“Ciò che c’è di dietro ogni originale”), una nuova e audace campagna globale che celebra le persone che spingono la cultura in avanti – con un tocco impertinente. Esordendo durante il Super Bowl con il film manifesto “Backstory”, diretto da Kim Gehrig, il brand Levi’s ® ribalta le aspettative mostrando icone celebri e “Originali” comuni esclusivamente dal didietro, lasciando che condividano la loro rivoluzionaria storia personale in Levi’s ® .

Doechii

Perché il didietro? Perché è il punto di vista più iconico dei jeans Levi’s ® . Le cuciture arcuate, il profilo e la Red Tab™ segnalano istantaneamente originalità. Da oltre 150 anni i jeans Levi’s ® sono l’uniforme dei catalizzatori culturali che escono dai sentieri battuti per plasmare il futuro della musica, dello sport, della moda e dell’arte. Sono stati l’uniforme dei movimenti e dei momenti che hanno cambiato il mondo e definito culture – indossati da chi persegue il progresso.

“Una delle cose che amo di più della campagna ‘Behind Every Original’ è che intreccia una storia che solo Levi’s ® può raccontare”, spiega Kenny Mitchell, direttore marketing globale Levi Strauss & Co. “Questa campagna internazionale celebra il nostro posto al centro della cultura musicale, sportiva e della moda – così come negli armadi degli appassionati di diverse generazioni. È perfetto lanciarla durante il Super Bowl giocato al Levi’s ® Stadium, che è diventato un momento culturale a sé stante grazie al potere unificante dello sport”.

Partecipano a “Backstory” Doechii (vincitrice di un Grammy per la Top Dawg Entertainment), la superstar globale ROSÉ , il campione della NBA e attuale detentore del riconoscimento MVP (miglior giocatore della stagione) Shai Gilgeous-Alexander , il regista, artista e DJ Questlove (vincitore di vari Grammy e Oscar), la modella e voce culturale Stefanie Giesinger e Woody, il personaggio di Toy Story (Disney-Pixar), tra altri Originali. Ogni fotogramma è una celebrazione del didietro in tutta la sua gloria coperta di denim: che inceda, balli, si muova e, soprattutto, viva nei suoi Levi’s ® . Il film cattura l’irripetibile carisma di chi crea ciò che verrà, onorando al contempo le icone del passato – dal fascino senza sforzo di George Michael nell’era di “Faith” a una rivisitazione moderna della leggendaria copertina dell’album “Born in the U.S.A.”. Radicata in momenti culturali reali vissuti autenticamente da Levi’s ® , la storia attraversa le generazioni e invita chiunque a vedersi riflesso nel marchio.

“Get Up Offa That Thing” di James Brown infonde gioia ed energia alla colonna sonora, con un cenno ai fondoschiena vestiti in denim che funge da manifesto per chi innova e per chi genera cambiamenti.

Il team responsabile di questa produzione realizzata nell’arco di sei giorni tra Los Angeles, Oklahoma City e Londra, si è concentrato sul casting di veri cowboy, operai edili, climber e giovani per garantire l’autenticità. Il team ha inoltre collaborato con la coreografa di Doechii, Robbie Blue, per dare vita ai suoi spettacolari passi di danza che chiudono lo spot.

“Behind Every Original” svela il cast stellare dopo il Super Bowl sotto forma di filmati rivelazione istantanei – brevi clip di sei secondi che mettono sotto i riflettori ciascun Originale, spostando l’attenzione sul movimento e sull’espressione di sé anziché sulla sua fama.

La campagna si estende sui social, su altri canali digitali, in-store e affissioni, inserendosi in una narrazione globale più ampia che approfondirà le storie personali degli Originali durante tutto l’anno, ancorate a iconici prodotti Levi’s ® . La fotografia cattura i membri del cast in momenti inediti dietro le quinte, mentre indossano i jeans Levi’s ® e si preparano a uscire – riecheggiando visivamente i viaggi personali e le storie che definiscono ogni Originale.

La campagna è stata ideata in partnership creativa con TBWA\Chiat\Day LA.

I jeans Levi’s ® sono al centro di questa campagna. Dai cowboy di una volta alle icone dei video musicali degli anni Ottanta fino ai momenti contemporanei, lo styling abbraccia l’intera eredità del brand Levi’s ® . Doechii indossa i jeans Low Slim Boot cut, mentre Rosé sfoggia i Loose Boot cut con una Relaxed Fit Trucker. Shai Gilgeous-Alexander può essere visto con i 578 ® Baggy e una Relaxed Fit Trucker, mentre Questlove indossa i suoi 505 Regular Fit. Stefanie Giesinger completa il quadro con i jeans Ribcage Slim e una polo Super Soft a maniche lunghe.

La varietà di stili ed epoche serve a ricordare che il marchio Levi’s ® è al fianco di alcuni dei momenti più grandi (e più piccoli) della vita da oltre un secolo. Il team ha personalizzato i capi per adattarli agli stili e alle personalità autentiche degli Originali, creando alcuni pezzi su misura per gli ambasciatori, tra cui una giacca in denim personalizzata per Questlove e guanti in denim per Shai Gilgeous-Alexander.

Guarda “Backstory” QUI .

Informazioni sul brand Levi’s ®

Il brand Levi’s ® incarna lo stile classico americano e un look cool senza sforzo. Sin da quanto sono stati inventati, da Levi Strauss & Co. nel 1873, i jeans Levi’s ® sono diventati uno dei capi di abbigliamento più riconoscibili al mondo, catturando l’immaginazione e la fedeltà delle persone per generazioni. Oggi, il portfolio Levi’s ® continua a evolversi attraverso un incessante spirito pionieristico e innovativo, ineguagliato nel settore dell’abbigliamento. La nostra gamma di capi di abbigliamento e accessori in denim leader nel mercato è disponibile in oltre 110 paesi, consentendo alle persone di tutto il mondo di esprimere il loro stile personale. Per ulteriori informazioni sul brand Levi’s ® sui suoi prodotti e sui punti vendita, visitare il sito levi.com .

Informazioni su Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. (LS&Co.) è una delle più grandi aziende di abbigliamento al mondo e leader globale nel settore dei jeans. Progetta e commercializza jeans, abbigliamento casual e relativi accessori per uomo, donna e bambino con i marchi Levi’s®, Levi Strauss Signature™ e Beyond Yoga®. I suoi prodotti sono venduti in circa 120 paesi in tutto il mondo attraverso una combinazione di catene di vendita al dettaglio, grandi magazzini, siti online e una presenza mondiale di circa 3.300 negozi retail e spazi shop-in-shop. I ricavi netti dichiarati da Levi Strauss & Co. per il 2025 sono stati di 6,3 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://levistrauss.com , mentre per notizie finanziarie e comunicati ufficiali andare a http://investors.levistrauss.com .

